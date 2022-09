Silvio Santos nega foto com fã e momento viraliza; veja vídeo

O apresentador Silvio Santos, 91 anos, se negou a tirar foto com um fã após sair do salão de cabeleireiro Jassa, em São Paulo. O vídeo que mostra o momento da abordagem viralizou nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (9). As informações são da revista Quem.

Assista ao momento do encontro com o fã:

Na gravação, Silvio aparece deixando o local quando é abordado pelo rapaz. No entanto, o apresentador ergue a mão e logo nega a foto, entrando no carro rapidamente. Uma das pessoas que estavam no local revela: "eu vim do Rio, Silvio".

Encontro com Ratinho

Na quinta-feira (8), Silvio apareceu em um momento descontraído com Ratinho, 66 anos. Os apresentadores estavam sorrindo no salão de Jassa. Silvio vestia pijama e estava com tinta nos cabelos.

Legenda: Silvio Santos e Ratinho aparecem juntos em uma foto Foto: Reprodução/Instagram

"Saudade do meu chefe, encontrei hoje no Jassa", escreveu Ratinho. A postagem divertiu fãs, que comemoraram o encontro dos dois ícones da televisão brasileira.

Já a filha de Silvio, Silvia Abravanel, publicou uma mensagem de carinho aos dois: "Uma foto de respeito máximo!!!! Gratidão e orgulho definem. Deus os abençoe grandemente".