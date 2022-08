SBT nega aposentadoria de Silvio Santos e diz que pausa de apresentador é 'temporária'

Um plano comercial do SBT gerou repercussão no mercado publicitário, nesta quinta-feira (25). Um comunicado ao mercado sobre a escalação de Patrícia Abravanel para o "Programa Silvio Santos (PSS)", gerou a informação de que o apresentador Silvio Santos estaria se aposentando.

Segundo a emissora, houve uma "imprecisão" no texto divulgado.

De acordo com o SBT, em comunicado ao Uol, Silvio Santos, 91, fica fora do "PSS" de forma temporária. Não há prazo, no entanto, para que ele retorne ao programa.

Silvio na TV

Desde o início da pandemia da Covid-19, o apresentador reduziu a frequência das participações no programa. O dominical passou a contar com reprises. Em um segundo momento, as gravações foram retomadas, com Patrícia à frente.

Posteriormente, Silvio retornou, se afastando quando não se sentiu bem de saúde, primeiro pela própria Covid que contraiu no segundo semestre do ano passado e novamente neste ano, por um quadro de sinusite.