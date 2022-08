Silvio Santos manda coroa de flores ao velório de Jô Soares; relembre parceria dos dois

O corpo de Jô Soares foi velado em uma cerimônia fechada em São Paulo na tarde desta sexta-feira (5). O velório, restrito a familiares e amigos próximos do artista, começou apenas algumas horas depois do óbito.

Amigo de longa data de Jô, Silvio Santos enviou uma coroa de flores em homenagem ao humorista. A proximidade dos dois começou quando Silvio deu o primeiro talk show ao apresentador, o 'Jô Soares Onze e Meia', no SBT.

O último encontro entre Jô e Silvio aconteceu no Troféu Imprensa, em 2017.

Emissora lamenta falecimento

O SBT lamentou, em nota, a morte do comunicador e relembrou os momentos mais importantes de sua carreira na televisão.

O texto relembra que Jô chegou à emissora em 1988, "para renovar as noites de segunda-feira com o sofisticado humor". Em agosto daquele ano, frisa a nota, aconteceu "uma revolução" na carreira de Jô "e na história da televisão brasileira", que foi o lançamento do programa ‘Jô Soares Onze e Meia’.

"Motivo de alfinetadas bem humoradas de Jô quando o programa começava mais tarde, ‘Jô Soares Onze e Meia’ foi ponto de encontro dos telespectadores com personalidades da história recente do Brasil, em todos os setores, de empresários a pessoas comuns, de artistas a desportistas, passando por integrantes da política de todo o Brasil e lançando talentos", frisa o texto.

"O SBT se solidariza com todo o público, que tinha em Jô Soares um grande amigo da televisão, e particularmente deseja que Deus conforte seus familiares e amigos", encerra a nota.