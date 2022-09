'Calcinha Larga' anuncia 'um tempo' após fãs especularem fim do podcast

O podcast “Calcinha Larga” anunciou uma pausa na produção dos episódios semanais, nesta sexta-feira (9). Nos últimos dias, fãs vinham especulando o fim do programa após algum conflito entre as apresentadoras Camila Fremder, Helen Ramos (conhecida como Hel Mother) e Tati Bernardi.

Na nota, elas revelaram que estão se falando e "tentando passar por cima de tudo isso, pra entregar um fim de temporada bem legal". O anúncio, publicado no Instagram do programa, não detalhou se elas voltarão após o fim desta temporada ou se os últimos episódios marcam um encerramento definitivo.

Legenda: Parte do informe publicado no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Elas justificaram, inicialmente, a incompatibilidade das agendas. No entanto, acrescentaram que esse motivo é "simplório demais perto do tamanho das nossas complexidades".

Especulações sobre encerramento

A revelação do "tempo" do podcast aconteceu após fãs e ouvintes especularem sobre suposta divergência entre as apresentadoras e a possibilidade do fim do programa de áudio.

Isso porque, nesta semana, a roteirista Camila e a atriz Helen não participaram. Tati conduziu a entrevista sozinha sob a justificava de incompatibilidade de agenda, anunciando que próximos conteúdos seriam gravados separadamente.

O podcast teve início em maio de 2020 e foca em pautas femininas, como maternidade e sobrecarga de trabalho.

O comunicado oficial também alertou ser contra qualquer tipo de ataque - algo que ocorreu nas redes sociais após a especulação de conflitos entre as apresentadoras. "Contamos com o amor de vocês", finaliza o texto.

Seguidores lamentam 'tempo'

A atriz Alice Wegmann, protagonista da produção "Rensga Hits!" (2022), comentou na publicação sobre pausa. "Vocês são incríveis demais e merecem todo amor. Obrigada por me receberem e tô aqui torcendo para tudo se alinhar da melhor forma possível para todas, seja como isso for!".

Já outros internautas desejaram sucesso e lamentaram pausa. "Vai fazer uma baita falta! Sou grata pelo tanto de coisas que aprendi com vocês durante esse tempo. Fiquem bem!", escreveu uma seguidora. "Sofro junto, mas entendo. Que sigam o melhor fluxo para vida de vocês", disse outra.

Confira nota na íntegra

"Calcinhers, fizemos tantos episódios sobre cansaço, burnout, ansiedade, dias difíceis, mercúrio retrógrado, muito trabalho, síndrome do intestino irritável, briguinhas bestas, amigdalite, gases, espíritos obsessores e chororô que na hora que tudo isso aconteceu junto, a gente surtou (mais?) e veio com aquele papinho dos famosos menos criativos: a tal da incompatibilidade de agendas. E nem era mentira (tamo tudo cagada de agenda mesmo), mas foi simplório demais perto do tamanho das nossas complexidades.

Por ora, e depois de dois anos e meio e quase 130 episódios, precisamos de um tempo. É chato? É triste? Tudo isso. Mas é da vida né?No momento estamos nos falando e tentando passar por cima de tudo isso, pra entregar um fim de temporada bem legal pra vocês, com todas nós juntas. Somos contra qualquer tipo de ataque, nossos episódios sempre falaram muito sobre empatia e amizade. Contamos com o amor de vocês".