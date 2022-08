O que significa 'rensga'? Entenda expressão usada na nova série do Globoplay

O nome da nova série do Globoplay, 'Rensga Hits', que estreou nesta quinta-feira (4), virou assunto nas redes sociais por causa da expressão regional do título. Com cenário em Goiânia, a produção aborda bastidores da música sertaneja.

Segundo a roteirista da série, "rensga" é usada com bastante frequência em Goiás, mas pode ser encontrada nas conversas no Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul.

"É uma expressão de espanto, alegria, choque... Se fosse comparar seria mais ou menos como o 'sinistro' do carioca. Ela vai da mais pura surpresa e alegria até um f*deu", disse a roteirista Renata Corrêa em entrevista ao portal Splash, do UOL.

Na série, Rensga Hits! é o nome da casa de composição da personagem Marlene (Deborah Secco). No desenrolar da trama, ela disputa com Helena Maravilha (Fabiana Karla), da Joia Maravilha Records, novos hits e artistas.

As casas de composição, inclusive, são algo bastante comum em Goiânia, funcionando como uma espécie de fábrica de música para os artistas do sertanejo.

O elenco, então, passou três meses em uma espécie de imersão em Goiânia com o intuito de gravar o projeto. A protagonista é Alice Wegmann e na série ela é Raíssa, uma menina sonhadora que deixa uma cidade no interior para tentar a carreira musical em Goiânia.

Retirada do nome

Renata Corrêa também explicou que cogitou a retirada do nome da série, mas logo percebeu que parte da identidade também estava na expressão em si.

"Rensga' realmente é uma palavrinha difícil. Quando eu recebi o projeto até pensei que teria que mudar isso em algum momento. Mas conforme fomos fazendo pesquisa, conversando com as pessoas de Goiânia e convivendo com esse universo, a gente viu que era impossível tirar", justificou.

Legenda: Rensga Hits tem nomes como Débora Secco e Lorena Comparato no elenco Foto: reprodução/Globoplay

Ainda na mesma entrevista ao Splash, ela comentou que virou defensora do termo ao perceber que a palavra era algo comum na rotina de outros estados, algo fora do eixo Rio-São Paulo. Ela percebeu isso ao analisar a própria equipe de trabalho.

"Montei uma equipe de roteiro super diversa. Tem gente de Brasília, de Minas, de Goiânia. Exatamente para descentralizar essa ideia de que audiovisual só pode ser feito por cabeças do Sudeste. Também pesou isso na decisão de manter o nome", finalizou.