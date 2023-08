Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, descobre sexo de bebê em chá revelação

Mirella Santos, 24, uma das 'Gêmeas Lacração', usou as redes sociais, nesta quarta-feira (23), para revelar o sexo de seu primeiro filho com Gabriel Farias. Mais de 500 mil espectadores acompanharam a revelação de Luna, nome escolhido para a bebê, na transmissão ao vivo.

MC Loma e a gêmea de Mirella, Marielle, fizeram brincadeiras com os pais antes do momento da revelação do sexo da criança, que foi feita por meio de uma canção composta especialmente para a data.

Mirella também compartilhou com os seguidores partes da decoração do espaço, como a mesa do bolo de três andares decorado com detalhes em azul e rosa.

Além disso, também foi criado um painel com bexigas nas cores azul, rosa e branco, ursos de pelúcia e desenhos de nuvens e balões.

Gravidez

Mirella anunciou sua primeira gravidez em julho deste ano, nas redes sociais. "Nosso sonho se realizou. Muito feliz", escreveu ela. No entanto, a influenciadora compartilhou que a gestação foi uma surpresa. "Estava me sentindo muito mal, ainda estou, mas creio que logo passa", desabafou.