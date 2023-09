Mariana Rios vive affair com herdeiro de rede de supermercados, diz jornal

A atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios está vivendo um affair com o empresário João Luis Diniz D'Avila, mais conhecido como Juca Diniz. O jovem é neto e herdeiro do bilionário Abilio Diniz, dono da rede de supermercado Carrefour. As informações são do jornal Extra.

Os dois foram flagrados por fotógrafos aos beijos, em São Paulo, em um camarote do show de Zezé di Camargo, na sexta-feira (1º).

Juca é economista, formado em uma universidade na Califórnia, nos Estados Unidos, mas mora atualmente na capital paulista. Ele é atleta de triathlon e já namorou a modelo Isabella Particelli.

Em maio, Mariana havia sido flagrada trocando beijos com o ex-deputado federal Guilherme Mussi. O romance com o político, que é ex de Marina Ruy Barbosa, no entanto, não vingou.