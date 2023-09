Marcus Majella expõe ex-namorado, Guilherme Castro, no Instagram: 'até a faculdade eu pagava'

O ator Marcus Majella fez um desabafo sobre o ex-namorado, Guilherme Castro, no Instagram, e relatou alguns “podres” do ex. Em seguida, ele apagou a postagem, mas o print já circulava nas redes sociais.

O artista, famoso pelo personagem Ferdinando, na série do Multishow “Vai que cola”, relatou que o ex ainda acompanha sua vida nas redes sociais, mas não se importa com o cachorro que eles adotaram juntos. Marcus ainda afirmou que pagou a faculdade de Guilherme.

“A maricona do meu ex me acompanha igual novela aqui nos Stories. Mas não é capaz de perguntar pelo próprio cachorro que está há 4 meses sem vê-lo”, iniciou ele.

“Mas também nunca pagou uma ração enquanto morávamos juntos. Nunca pagou uma conta de veterinário… Assim como também não pagava uma conta de luz, condomínio, compras da casa, nada. Até a faculdade da maricona eu pagava”, continuou.

Conforme o jornal Extra, Marcus e Guilherme estavam juntos desde 2018 e se separaram no início de 2022.