Wanessa Camargo sobre fidelidade do pai, Zezé di Camargo: ‘na parte sexual, não’

A cantora Wanessa Camargo participou, na segunda-feira (4), do programa De Frente com Blogueirinha, e deu declarações sobre a fidelidade do pai, o cantor Zezé di Camargo.

“Trabalhador? Pode ser. Fiel. Não, não é. Pensei em uma coisa, mas não é”, disse ela, com bom-humor.

“É fiel com os amigos. Ele é fiel como pessoa, com caráter. Agora, na parte sexual, não. A gente tem que separar: no caráter, ele jamais vai dar uma tacada nas costas de alguém”, acrescentou Wanessa.

A cantora é filha de Zezé e Zilu Camargo. Após a separação do casal, Zilu chegou a falar publicamente que Graciele Lacerda, atual do artista, teria sido amante do cantor por nove anos, quando ele ainda era casado.

Ainda na entrevista com Blogueirinha, Wanessa disse que a decisão de se separar de Marcus Buaiz partiu dela. “Foi muito doloroso, porque eu tenho muito carinho pelo pai dos meus filhos, eu tenho muita gratidão, mas eu precisava me encontrar, me buscar”