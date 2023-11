Doadora de medula conhece mulher que recebeu órgão no dia do seu casamento; veja vídeo

O “Encontro com Patrícia Poeta” desta sexta-feira (17) mostrou um encontro emocionante de uma doadora de medula óssea e a mulher que recebeu o órgão. Andreia Claro estava com leucemia e precisava de um transplante, e Daniela Cervi, que estava no registro nacional de doadores, foi compatível e fez a doação.

Dois anos depois, no dia 4 de novembro desse ano, o noivo de Daniela, Rafael Ribeiro, preparou uma surpresa no dia do casamento dos dois: levou Andreia para a igreja.

O encontro das duas emocionou todos que estavam na igreja. O caso aconteceu em Cascavel, no Paraná.

Além do momento da igreja, o “Encontro” exibiu um depoimento com as duas. “Receber a Andreia no dia do meu casamento foi uma emoção muito grande porque já era um dia muito esperado, um dia carregado de felicidades. Quando ela entra, não acreditei, imaginei que poderia ser um presente que ela tinha me enviado, mas quando a vi entrando, que pude tocar e olhar pra ela, ela foi salva porque eu disse sim. É um misto de emoções de poder ver a Andreia feliz, cheia de saúde. É algo tão simples e você pode salvar a vida de alguém”, contou Daniela.

“O transplante é muito importante, sem ele não estaria aqui para agradecer”, disse Andreia. O caso também foi exibido no “Bom Dia Paraná”, na última quinta-feira (16).