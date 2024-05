Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (4/5)

A Lua segue no signo de Peixes e vai interagir com Júpiter, Urano e Netuno. O sábado pode ser estratégico. Revise todas as áreas da sua vida e encontre soluções inovadoras para as questões mais desafiadoras. E no fim do dia a Lua chega em Áries, a roda gira e vamos começar tudo de novo. Aproveite o entusiasmo do dia e coloque a mão na massa. É um sábado alquímico, um dia de muito fogo e água. Mergulhe no mistério e se abra a novas perspectivas e oportunidades. Movimentos importantes se aproximam.

Áries

Deixe de lado as distrações e ilusões do mundo material, ariano(a). Tente entrar em contato com sua própria natureza. Aproveite o sábado e esqueça as preocupações mundanas, relaxe e mergulhar no silêncio, pois assim você encontra todas as respostas.

Touro

Você está sendo chamado a assumir a responsabilidade pela sua própria jornada, ou seja, você pode se tornar mestre da sua própria vida e encontrar todas as respostas dentro de você mesmo.

Gêmeos

O que você acha de assumir alguns riscos para avançar na carreira? Se jogue num novo projeto, busque uma nova oportunidade de emprego ou a inicie seu próprio negócio. O crescimento profissional frequentemente requer sair da zona de conforto.

Câncer

O sábado te convida a romper com velhos hábitos e padrões de pensamento, a desafiar suas próprias limitações e a buscar um estado de conexão e harmonia com você mesmo, com os outros e com o mundo ao seu redor.

Leão

Algo importante está prestes a emergir, você só precisa ter paciência. Abrace a serenidade e confie no processo. A vida segue seu curso, permita que os eventos se desdobrem no tempo certo. Não é hora de agir precipitadamente.

Virgem

É hora de comemorar suas conquistas, mesmo que elas ainda não tenham acontecido. Se envolva com seus parceiros de trabalho ou amorosos, dando e recebendo em partes iguais. Você está iniciando uma fase de maior união e cooperação com o seu parceiro. Para os solteiros, o sábado pode trazer novas pessoas.

Libra

O universo está insistindo que você solte as amarras do passado e abrace o presente. Não permita que o passado te impeça de abraçar as possibilidades e os prazeres que a vida atual tem a oferecer.

Escorpião

Fique tranquilo, pois daqui a pouco você vai viver uma fase de reconhecimento e recompensas profissionais. Suas habilidades e esforços serão notados e valorizados. Mas não se acomode, mantenha-se motivado para continuar crescendo profissionalmente ou com foco na saúde e bem -estar.

Sagitário

Aguente firme, sagitariano(a). Você está passando por uma transformação profunda e positiva. Aproveite esse processo de autodescoberta. Eu sei que você está passando por desafios e dificuldades, mas há um novo começo à vista.

Capricórnio

Se você criou estruturas rígidas e inflexíveis, chegou a hora de dissolvê-las. Pode ser leve. Leveza não significa falta de estrutura ou responsabilidade, mas sim uma abertura à mudança e à incerteza.

Aquário

O controle excessivo pode levar à rigidez em seus relacionamentos amorosos e a coisa não anda. Você está tentando manter tudo sob controle e isso pode estar criando uma grande tensão. Relaxe e abra seu coração, pois só assim o amor pode fluir na sua vida.

Peixes

O amor verdadeiro não surge da dependência emocional, pisciano(a). Cultive o amor-próprio. Em vez de buscar alguém que preencha todas as suas lacunas e satisfaça suas necessidades tente nutrir o seu próprio crescimento e autoestima.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.