César Filho não deve renovar com a Record e é cotado para revista eletrônica no SBT

O apresentador César Filho, de 61 anos, se prepara para abrir novos caminhos em sua carreira, pois deve deixar a Record TV em breve. O contratado da emissora de Edir Macedo não chegou a um acordo com a rede de televisão, na época de renovação do seu contrato, e sua saída é esperada para o fim do ano, de acordo com o F5, da Folha de S. Paulo desta sexta-feira (17).

Com a perda do profissional, a direção da Record deve fazer mudanças no “Hoje em Dia”, atração apresentada por César, promovendo a chegada de um novo integrante. A emissora, porém, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

“Com relação ao meu contrato, como a gente costuma dizer no futebol: o jogo acaba quando termina”, disse César ao F5. Com a saída do canal de TV, o nome de César Filho passou a ser cogitado para integrar a equipe do SBT, para o comando de uma das revistas eletrônicas que a emissora prepara para 2024. Ele é cotado para dividir a apresentação de um programa de variedades com Regina Volpato e Michelle Barros.

Antes de deixar a Record, porém, César deverá ser visto ainda no especial de fim de ano, “Família Record”, o qual é conhecido por reunir artistas e outras figuras famosas do canal para trocar presentes de Natal.