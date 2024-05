Nina Capelly, prima de MC Binn, e Lucas Buda vivem affair: 'A gente está se conhecendo'

Lucas Buda e a Nina Capelly, prima de MC Binn, estão vivendo um romance. Em entrevista a revista Quem, nesta sexta-feira (3), a cantora de funk revelou estar apaixonada.

"A gente está se conhecendo, sim. Eu estou apaixonada. Já que é para falar a verdade, eu estou falando", contou.

O casal, que está junto há duas semanas, se conheceu através da empresária da funkeira. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que eu me fez se apaixonar por ele e querer ficar com ele", revelou.

Veja também Zoeira Davi só poderá cursar Medicina em faculdade com bolsa se passar em vestibular Zoeira Whindersson Nunes arrecada mais de R$ 1 milhão em vaquinha para doações ao Rio Grande do Sul

A prima de MC Binn considera o ex-BBB um "ficante fixo". "Eu, particularmente, só estou ficando com ele. E ele me disse que só está ficando comigo", continuou.

Também entrevista a Quem, Buda revelou que é solteiro. "Atualmente, sou um homem divorciado. O assédio após o programa aumentou naturalmente. A gente está na mídia, está no foco, mas estou muito focado em trabalhar, então isso não me enche os olhos", garantiu.

O capoeirista soube do divórcio com Camila Moura quando foi eliminado do BBB 24.