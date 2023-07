Idosa com Alzheimer surpreende família com recado para doar órgãos

A espanhola Maria Pinilla Porta, de 77 anos, moradora do Mato Grosso do Sul, emocionou a família com um recado escondido. A idosa está em estágio avançado de Alzheimer e revelou o desejo de doar seus órgãos quando falecer.

A imigrante espanhola ainda apontou quais órgãos considera que seriam "bons" para doação. Sofia Moura, de 23 anos, neta de Maria, revelou o recado da avó nas redes sociais.

"Família e amigos, sou doadora total de órgãos. O pulmão, não. Fumei muitos anos. O fígado é virgem, nunca bebi. As córneas, ok. O coração, ok. Os rins, ok. E tudo o que puderem aproveitar. Obrigada", diz o recado

Legenda: Família encontrou aviso escondido na porta do guarda-roupa de Maria Foto: Reprodução/TikTok

O aviso está escrito na porta do guarda-roupa de Maria. A família encontrou o recado quando organizava o antigo apartamento da idosa.

O vídeo de Sofia repercutiu nas redes sociais, com mais de 200 mil visualizações no TikTok. A jovem contou ao portal uol que a avó descobriu a doença em agosto de 2020 e está sendo cuidada pela família.

"Ela sempre foi uma avó moderna nas roupas, usava Facebook, WhatsApp, levava eu e minha irmã para passear, e sempre foi uma super avó, querida por todos", comenta. Maria era colunista e trabalhou como colunista de jornais por muito tempo.