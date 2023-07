Homem é morto por amigo que se assustou com visita surpresa à noite no Pará

Um vigilante foi morto pelo próprio amigo em Redenção, no sul do Pará, após assustá-lo com uma visita surpresa. O caso ocorreu no sábado (22), segundo reportado pelo g1.

O vigilante, Carlos Adriano Ferreira, estava de folga e decidiu visitar o amigo, conforme testemunhas. O amigo relatou que viu uma pessoa se aproximando da janela do quarto onde mora, nos fundos de um estabelecimento, e achou ser alguém mal-intencionado.

Devido ao medo, o amigo esfaqueou Carlos Adriano, que morreu ainda no local. Ele alega que só reconheceu que era o vigilante após a tragédia.

O amigo de Adriano prestou esclarecimento à Polícia Civil e foi liberado após o depoimento. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso e testemunhas foram ouvidas.

A Prefeitura de Redenção lamentou o ocorrido e manifestou condolências aos familiares e amigos de Carlos Adriano Ferreira. Ele era guarda patrimonial da Secretaria Municipal de Segurança Pública.