Mulher é agredida com socos por desconhecido que passeava com cachorro em SP; veja vídeo

A nutricionista Estela Frohlich, de 25 anos, sofreu uma fratura no nariz e afundamento da face após ser agredida com socos por um desconhecido na noite de domingo (23), em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava voltando da festa de aniversário de uma amiga e, enquanto estava dirigindo, se distraiu, bateu na guia de uma calçada e furou o pneu do carro.

Ao descer do veículo, um homem que passeava com um cachorro passou a agredi-la. Em relato nas redes sociais, Estela contou que, apesar de não ter entrado em contato com o suspeito, ela recebeu uma cabeçada e um soco no rosto, além de agressões verbais.

“Acho que ele se assustou [quando o carro subiu na guia] e eu não tinha reparado nele. O cara já veio me xingando horrores e gritando, e me deu uma cabeçada de frente. Meu nariz começou a jorrar sangue e as pessoas começaram a descer dos prédios e a me ajudar. O cara vazou”, lembra.

Segundo imagens de câmeras de segurança, Estela para próximo à guia, quando o homem aparece caminhando, eles discutem brevemente, e o suspeito dá uma cabeçada no rosto dela, que tenta revidar.

De acordo com o portal g1, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o atendimento da nutricionista e ela foi encaminhada para um hospital particular.

A Polícia Civil investiga o caso como lesão corporal contra mulher. Estela teve alta nesta segunda-feira (24) e permanecerá em casa para recuperação.