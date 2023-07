Criança que estava desaparecida há 24 horas é encontrada sem roupa em milharal no Paraná

Uma criança que estava desaparecida há 24 horas foi encontrada sem roupa em um milharal, no interior de Assis Chateaubriand, no Paraná, nesse domingo (23). Antony Rafael, de 5 anos, é autista e teria desaparecido na tarde de sábado, enquanto brincava com a irmã. O garoto foi encaminhado a uma unidade hospitalar e está bem.

As informações são do jornal O GLOBO. Antony estava acompanhado da irmã, que entrou na residência e ao voltar, não encontrou o menino.

A mãe do garoto também tentou procurar, mas não teve sucesso. A Polícia Militar e a Defesa Civil do município foram acionadas e se juntaram a vizinhos e familiares nas buscas. O Corpo de Bombeiro foi responsável por gerenciar estratégias de localização do garoto.

O menino foi encontrado pelo agricultor Gean Matheus Antoniolli, sem roupas e foi levado de caminhão até a família.

"Esta é uma imagem que nunca vou esquecer. Deu um gelo por dentro. O piazinho estava do lado da plataforma. Dei água pra ele, e na sequência levei para a mãe", disse o homem.