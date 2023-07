Casal e socorrista que atendia vítimas são mortos a tiros, no interior do Paraná

Um homem matou três pessoas a tiros em uma rua de Luar, distrito de São João do Ivaí, no norte do Paraná. Os três foram enterrados no último domingo (23). O autor dos disparos fugiu após o crime, mas se entregou à polícia e foi identificado como Rogério Carlos de Oliveira, de 49 anos.

João de Lima Lombas, 47 anos, e Edvane do Carmo Lombas, 46, foram duas das vítimas. O casal fazia parte da família da esposa de Rogério. A terceira vítima foi identificada como Valdeci Farias de Lima, de 52 anos. Ex-marido da amante do suspeito, ele levou um tiro ao tentar salvar Edvane. Valdeci trabalhava como motorista da ambulância que socorria o casal.

"O atirador nutria um ódio pela família da esposa por conta da revelação de que ele tinha uma amante", informou a delegada responsável pelo caso, Kethilin Iurino.

Como foi o crime

O crime ocorreu no último sábado (22). Segundo o g1, o casal estava chegando em casa quando foi surpreendido pelos tiros disparados por Rogério, que fugiu. Vizinhos viram os dois feridos e ligaram para o hospital pedindo socorro.

Ao chegar conduzindo a ambulância, Valdeci foi baleado por Rogério - que havia retornado ao local. Edvane ainda foi socorrida, mas morreu a caminho do hospital.

Rogério se entregou à Polícia com a presença de uma advogada. Ele está preso por três homicídios qualificados (por motivo fútil e uso de meio que dificultou a defesa das vítimas).

O que se sabe sobre o caso

Durante as investigações, foi revelado que a família da esposa de Rogério havia descoberto que ele tinha uma amante. Edvane era cunhada do suspeito e, segundo um boletim de ocorrência registrado em 2022, ela agrediu essa amante.

Ainda de acordo com a Polícia, a amante estava passando em frente à mercearia da família da esposa do atirador quando foi surpreendida por chutes, socos e puxões de cabelo.

A investigação também descobriu que Valdeci era ex-marido dessa amante. Ele prestava serviço como condutor da ambulância e era ex-vereador do Município. O casal João e Edvane deixou dois filhos.