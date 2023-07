Mulher morre eletrocutada ao usar lava a jato para limpar calçada em Santa Catarina

Uma mulher morreu eletrocutada enquanto usava uma lavadora de alta pressão, também conhecida como lava a jato, em Joinville, cidade de Santa Catarina. As informações são do g1.

Daiani Ramos de Oliveira Nobre, de 39 anos, limpava a calçada de casa quando sofreu o acidente, informou ao site a amiga Suzana Marina. O caso ocorreu no fim da tarde de segunda-feira (25).

Segundo a Polícia Militar, ao ouvir os gritos de socorro da filha da vítima, de 14 anos, um vizinho, que morava na casa de trás, pulou o muro e se deparou com a mulher caída no chão. Segundo ele, havia bastante água em volta do corpo e o equipamento estava caído ao lado.

Samu constatou morte

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, enquanto a ambulância não chegava, vizinhos tentaram reanimar a vítima. Quando os socorristas chegaram, constataram a morte de Daiani.

O marido dela não estava em casa. A Polícia Científica foi acionada, e um boletim de ocorrência foi registrado.