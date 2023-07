Influenciadora é presa suspeita de aplicar 'boa noite, Cinderela', torturar e roubar homem em SP

A influenciadora digital Vitória Guarizo Demito, de 25 anos, e o modelo Gabriel Meneses foram presos nessa terça-feira (25) suspeitos de tortura e roubo de mais de R$ 40 mil de um homem em São Paulo. As informações são do g1.

O crime aconteceu em 18 de maio, depois de um encontro marcado com a vítima no apartamento de Vitória em Moema, na Zona Sul da capital.

A Polícia Civil cumpriu oito mandados, entre busca e apreensão e prisões temporárias. Durante as ofensivas, os agentes encontraram porções de maconha, haxixe, cocaína e dezenas de psicotrópicos que a polícia suspeita terem sido usados no crime conhecido como “boa Noite, Cinderela", quando a vítima é drogada e roubada.

Segundo o g1, o homem marcou o encontro e teve o primeiro contato com Vitória no apartamento, após se conhecerem por um aplicativo. Na mesma noite, a influenciadora disse que teria acabado de chegar de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e estava “triste porque o ex havia batido nela”.

A vítima foi recebida no flat por Vitória e quando os dois estavam no quarto, dois homens surgiram e começaram a agredi-lo. Ele foi imobilizado, espancado e obrigado a fornecer senhas de aplicativos bancários. A vítima chegou a ser torturada com facas quentes e um maçarico nos braços por um dos rapazes.

Medicamentos e perda da consciência

O homem afirmou ter ingerido medicamentos durante a tortura e perdido a consciência. Acordou horas depois dentro do próprio carro, que estava estacionado em uma avenida da cidade.

A vítima foi roubada num total de R$ 41 mil em várias transações bancárias, sendo R$ 500 na conta de Vitória, R$ 19 mil em uma conta de Gabriel, R$ 21 mil em outra conta dele e o restante em transferências para mais pessoas.

A influencer e Gabriel foram reconhecidos pelo homem por fotos. Vitória tem 1,1 milhão de seguidores em uma rede social e antes dizia ter um relacionamento com Gabriel. No Instagram, ela informa que compartilha conteúdos sobre saúde mental, viagens e lifestyle.

Fotos e o número de celular dela apareciam em um site em que é oferecido o serviço de acompanhante em nome de Camilla Flores.

O que diz a assessoria de Vitória

Em um comunicado, a assessoria de Vitória disse que a defesa da influencer ainda está tomando conhecimento das acusações, mas que ela está colaborando com as investigações e "confiante de que provará sua inocência".

A assessoria informou ainda que após a audiência de custódia, marcada para esta quarta-feira (26), irá se pronunciar.

Leia nota na íntegra:

A LV Assessoria de Imprensa da influenciadora digital Vitória Guarizo informa que até o momento a prisão da nossa cliente é apenas temporária por 15 dias e que Vitória está colaborando com as investigações, esclarecendo os fatos, confiante de que provará sua inocência. O processo, no entanto, corre em segredo de justiça e a defesa ainda está tomando conhecimento das acusações. Por fim, a defesa de Vitória Guarizo garante que todos os fatos serão esclarecidos e certa de que a verdade prevalecerá.