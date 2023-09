Cristo Redentor 'veste' a camisa da campanha 'Doe de Coração', da Fundação Edson Queiroz

O Cristo Redentor, patrimônio da humanidade e ícone cultural do Brasil, localizado no topo do Corcovado, no Rio de Janeiro, "vestiu" a camisa do projeto "Doe de Coração" na noite desta quarta-feira (20). A intervenção trata-se da campanha de doação de órgãos que há 20 anos é promovida pela Fundação Edson Queiroz, no Ceará.

O momento contribui para a conscientização e sensibilização dos brasileiros a respeito da importância da doação de órgãos. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, mais de 65 mil pessoas estão na fila de transplante no País, um dos maiores números do século 21.

O assunto ganhou destaque na mídia nacional nos últimos dias devido ao caso do apresentador de televisão Fausto Silva, o Faustão, que ganhou um novo coração no último dia 27 de agosto depois de esperar internado, no hospital, por quase dez dias.

Para ter uma ideia, só para transplante cardíaco, no Brasil, a fila de espera é de 387 pacientes.

Devido às campanhas que incentivam a doação de órgãos, os números de doadores efetivos e de transplantes feitos no Ceará apresentaram um aumento em relação a 2020, quando houve uma queda brusca nos registros devido à pandemia de Covid-19. Naquele ano, o total de transplantes foi de 1,1 mil, a menor estatística desde 2010.

Contudo, a partir de 2021, os transplantes voltaram a crescer no Estado e ultrapassam a marca de 1,5 mil anuais, conforme o IntegraSUS, a plataforma de transparência das políticas estaduais de saúde no Ceará.

Como é a campanha "Doe de Coração?"

A campanha conta com várias ações no campus da Universidade de Fortaleza (Unifor), na Capital, envolvendo as ligas acadêmicas do curso de Medicina, além de eventos em instituições parceiras como hospitais, centros de saúde, clínicas, laboratórios e ativações em áreas públicas de grande concentração de pessoas, como parques, praças e na Avenida Beira-Mar.