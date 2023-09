Fundação Edson Queiroz lança a 21ª edição da campanha Doe de Coração

Responsável por desenvolver ações para informar, conscientizar e mobilizar a sociedade sobre a importância de ser doador de órgãos e tecidos, a campanha Doe de Coração teve a 21ª edição lançada, nesta terça-feira (5), no auditório da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza (Unifor).

O evento contou com a apresentação da nova marca da campanha, reestilizada pelo artista plástico cearense Stênio Burgos. A abertura oficial foi feita pela presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha.

A edição deste ano é coordenada pelo oftalmologista Jailton Vieira, professor do curso de Medicina da Unifor, que ministrou palestra sobre mitos e avanços no transplante de córneas no Ceará.

Doação de órgãos

Entre os desafios ainda impostos para melhorar o número de doações, o médico aponta a taxa de rejeição familiar, destacando o papel da campanha no esclarecimento da população. "Se as pessoas entendem que é um processo justo, ético, regulado e necessário, tendem a se sensibilizar e naquele momento difícil, que foi a perda do ente querido, atender ao pedido e aceitar a doação", comenta.

Legenda: A nova marca da campanha foi reestilizada pelo artista plástico cearense Stênio Burgos Foto: Thiago Gadelha

Dados da Central de Transplantes do Ceará mostram que o número de procedimentos no Estado apresentou importante crescimento desde o lançamento da campanha, em 2003.

Em comparação a 2020, período em que houve uma queda brusca nos registros devido à pandemia de Covid-19, os números de doadores efetivos e de transplantes no Ceará já apresentam aumento. Se naquele ano o número total de transplantes chegou a 1.122, o menor desde 2010, a partir de 2021 os transplantes voltaram a ultrapassar a marca de 1,5 mil anuais, segundo dados do IntegraSUS, portal de transparência da Saúde do Ceará.

Programação

A programação da Doe de Coração 2023 contará com a realização de diversas ações de conscientização e sensibilização, não só no Campus da Unifor, como em instituições de saúde parceiras da campanha, como hospitais e clínicas médicas, além de espaços públicos, como a avenida Beira Mar e o Parque do Cocó.

Haverá também sorteio de camisas da campanha, distribuição de fôlderes, cartazes e outros materiais informativos para a população.

Como novidade, a 21ª edição da Doe de Coração terá a participação de membros das ligas acadêmicas do curso de Medicina da Unifor, que realizarão atividades de conscientização com alunos e colaboradores da Unifor, além do público em geral.