CCJ do Senado aprova projeto que busca facilitar localização de doadores de medula óssea

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (15) o PL 3.523/2019 , que busca facilitar a localização de doadores de medula óssea. O texto agora será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) da casa.

Por meio do projeto de lei, doadores não encontrados a partir dos dados do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) poderão ser localizados. Uma das medidas previstas na proposta é a autorização para que, a fim de entrar em contato com um doador voluntário, se tenha acesso a dados de seus cônjuges e parentes, para que seja mais fácil localizá-lo.

Segundo informações do G1, durante a sessão desta quarta, Chiquinho Feitosa (DEM-CE), relator do projeto, propôs que a lei homenageie a jornalista Cristiana Lôbo, que faleceu em novembro em decorrência de um mieloma múltiplo.