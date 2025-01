Vereador Luiz Paupina é preso por porte ilegal de arma de fogo, em Fortaleza

O vereador de Fortaleza, Luiz Carlos Lima Da Costa, o Luiz Paupina (Agir), foi preso por porte ilegal de arma de fogo na madrugada deste sábado (11), em Fortaleza. Ele foi solto após pagar a fiança, no mesmo dia.

Veja também PontoPoder Sob risco de perder o mandato, ao menos 10 prefeitos no Ceará iniciam gestão na mira da Justiça; veja cidades PontoPoder Ministério Público pede cassação de prefeitos de Coreaú e Moraújo por suspeita de compra de votos

Nas redes sociais, o vereador afirmou que é atirador esportivo autorizado.

Em nota, o partido disse que irá colaborar com as autoridades policiais (leia nota abaixo).

Vereador estava numa festa com paredão

Conforme a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina no bairro Coaçu, em Fortaleza.

“A ocorrência teve início por volta das 00h30, quando uma equipe policial identificou a presença de um paredão de som ligado na Rua Nelson Mandela, em situação de perturbação ao sossego público. No local, que apresentava sinais de festa com consumo de bebidas alcoólicas e churrasco, cerca de 12 pessoas estavam presentes”, informou, em nota.

De acordo com a Polícia, na Hilux do vereador, foram encontradas uma pistola Taurus 838C, calibre .380, carregada com 15 munições, e carregadores adicionais, cada um com 15 munições, totalizando 45 munições intactas. Além disso, foi localizado um porta-carregador e uma lanterna.

O parlamentar recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia plantonista, do 34º Distrito Policial (Centro). Lá, ele foi autuado em flagrante. O delegado arbitrou a fiança, cujo valor não foi informado.

O vereador pagou a fiança e foi liberado. Ele responderá o inquérito, que foi instaurado pela Polícia Civil.

Quem é Luiz Paupina

Paupina, de 49 anos, é natural de Fortaleza. O vereador é comerciante, possui ensino fundamental completo e é casado. Ele foi eleito com 6.037 votos.

O que disse o vereador

"Gostaria de esclarecer aos fortalezenses, especialmente aos meus eleitores, que fui abordado, na manhã deste sábado (11/01), pela Polícia Militar em razão de uma arma de pequeno porte legalmente registrada que estava em meu veículo, devidamente fechado e estacionado.

É importante destacar que sou atirador esportivo e possuo todas as autorizações necessárias para exercer as atividades de Colecionamento de Armas de Fogo, Tiro Desportivo e Caça (CAC), tendo inclusive apresentando além do registro da arma, a guia de trânsito.

Conforme o Decreto 11.615/2023, que regulamenta essas atividades, arma de pequeno porte não é de uso restrito. Portanto, estava plenamente dentro da legalidade, tendo a situação devidamente esclarecida.

Reitero minha confiança no trabalho da Polícia Militar, bem como meu compromisso com a transparência, a ética e o cumprimento das leis".

O que diz o partido

"O partido Agir 36 informa que tem conhecimento do fato envolvendo o vereador Luiz Paupina e aguardará o resultado das investigações.

O partido está disposto a colaborar com as autoridades policiais e com o próprio parlamentar, no caso de assistência jurídica, pela sua condição de filiado.

O Agir 36 ressalta que defende a paz social e o respeito aos limites legais, tendo como bandeira central a inclusão de todos.

Carlos Kleber, Presidente Estadual do AGIR 36".