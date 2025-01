Itamaraty se manifesta contra violações de direitos humanos promovidas por Maduro contra opositores

O governo brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores, afirmou, na manhã deste sábado (11), que vê com preocupação as denúncias de violações de direitos humanos cometidas contra opositores do governo de Nicolás Maduro, na Venezuela.

Por meio de uma nota, o Itamaraty destacou que o receio do Brasil ficou ainda maior diante da cena política instalada no país vizinho com as eleições presidenciais realizadas em julho de 2024.

"Embora reconheçamos os gestos de distensão pelo governo Maduro – como a liberação de 1,5 mil detidos nos últimos meses e a reabertura do Escritório do Alto Comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas em Caracas, o governo brasileiro deplora os recentes episódios de prisões, de ameaças e de perseguição a opositores políticos", disse o texto.

O ministério ponderou, ainda, que, "para a plena vigência de um regime democrático, é fundamental que se garantam a líderes da oposição os direitos elementares de ir e vir e de manifestar-se pacificamente com liberdade e com garantias à sua integridade física".

"O Brasil exorta, ainda, as forças políticas venezuelanas ao diálogo e à busca de entendimento mútuo, com base no respeito pleno aos direitos humanos com vistas a dirimir as controvérsias internas", finalizou.