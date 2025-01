Caso Júnior Mano põe o Ceará no centro de um debate que pode mudar o jogo político nacional

A investigação da Polícia Federal contra o deputado federal Júnior Mano coloca o Ceará no olho do furacão de uma crise institucional nacional sobre o uso das emendas parlamentares, em um contexto de crescente tensão entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional. Embora ainda em fase de apuração e sem condenações formais, as evidências levantadas pela PF sinalizam o possível uso irregular de emendas para fins eleitorais, reacendendo questionamentos sobre a fragilidade do mecanismo de repasse de recursos públicos.

O caso de Mano, somado ao escândalo do "Rei do Lixo", também alvo de investigação na Bahia, levanta a hipótese de que o atual modelo de emendas, com baixa transparência e fiscalização, pode ter se tornado uma ferramenta de manipulação política com graves implicações para o país. O direcionamento de recursos sem o devido controle estaria possibilitando a formação de esquemas de desvio milionários, conforme sugerido pelas investigações em curso. O próprio STF tem fechado o cerco a essa prática, defendendo revisão no modelo orçamentário.

No entanto, o tema não se resume a irregularidades isoladas, mas a um embate de poder institucional. O Congresso Nacional, ao ampliar seu controle sobre o Orçamento da União por meio das emendas, tem fortalecido seu poder de influência política, enquanto o Executivo, sob o comando do presidente Lula, encontra dificuldades em gerir os recursos de forma centralizada. Essa dinâmica enfraquece a governabilidade e cria um ambiente propício a práticas questionáveis.

Veja também PontoPoder Deputado Junior Mano é investigado pela PF por suposto esquema de desvio de emendas no Ceará PontoPoder Prefeito foragido de Choró jogou celular na água para despistar Polícia Federal na Avenida Beira-Mar

Fontes desta Coluna com trânsito nos bastidores de Brasília apostam que o deputado cearense será alvo direto do STF nos próximos meses. É bom lembrar que o caso, em apuração pela PF no Ceará, foi submetido à Suprema Corte, após as citações ao parlamentar que detém foro por prerrogativa de função, o “foro privilegiado”.

Falhas estruturais no modelo

Ainda que o deputado Júnior Mano e os demais envolvidos afirmem inocência e aguardem o devido processo legal, os episódios em investigação evidenciam falhas estruturais no atual modelo de repasses. A concentração de recursos em mãos de parlamentares sem a devida fiscalização pode permitir abusos e o favorecimento de interesses políticos locais em detrimento de políticas públicas de amplo alcance.

Diante do cenário, o caso do Ceará pode se tornar simbólico para impulsionar uma revisão profunda no mecanismo de emendas parlamentares. A sociedade e as instituições de controle têm o desafio de equilibrar a autonomia do Legislativo com mecanismos de transparência e fiscalização, assegurando que os recursos públicos cumpram seu papel de promover o bem-estar coletivo, sem serem capturados por interesses particulares.