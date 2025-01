Associação de Resíduos e Meio Ambiente critica extinção da taxa do lixo e diz que vai à Justiça

A decisão de extinguir a taxa do lixo em Fortaleza, sancionada na sexta-feira (10) pelo prefeito Evandro Leitão (PT), continua gerando repercussões. A Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), entidade que reúne empresas do setor de resíduos sólidos, anunciou, em contato com esta Coluna, que irá recorrer à Justiça contra a medida. Para a associação, a revogação da cobrança representa um “retrocesso” na gestão dos serviços de coleta e destinação de resíduos.

O presidente da entidade também questiona as alternativas de financiamento apontadas pela Prefeitura de Fortaleza, como créditos de carbono e coleta seletiva. Segundo ele, essas fontes não são suficientes para cobrir nem 10% do custo total da coleta e destinação final dos resíduos na cidade. Maranhão avalia que depender exclusivamente do orçamento municipal coloca em risco a continuidade e qualidade do serviço, especialmente em uma capital com alta geração de resíduos como Fortaleza.

Panorama nacional

Dados da Abrema mostram que, entre as 27 capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal, apenas sete não cobram diretamente pelo serviço de coleta de lixo. A entidade alerta que esse modelo dificulta o cumprimento de metas de sustentabilidade.