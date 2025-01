Bolsonaro diz a Moraes que convite para posse de Trump é oficial e que viagem vai durar cinco dias

O defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou nesta segunda-feira (13) ao ministro Alexandre de Moraes elementos para tentar comprovar que ele foi convidado para a posse de Donald Trump nos EUA. Bolsonaro disse que a viagem vai durar cinco dias, entre 17 e 22 de janeiro, e se comprometeu em não colocar obstáculos nas investigações que fizeram com que seu passaporte fosse retido pela Justiça.

Por meio de seus advogados, Bolsonaro informou ao STF que o e-mail do convite foi enviado pelo "correio eletrônico oficial e meio de comunicação formal utilizado pela aludida equipe cerimonial".

"Sendo a sua autenticidade confirmada pela correspondência do domínio 't47inaugural.com' existente no referido e-mail e no website", dizem os advogados.

Moraes havia pedido mais informações sobre o convite: "A mensagem foi enviada para o email do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado (...) e sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado".

"O peticionário reafirma seu compromisso em não obstaculizar - como de fato jamais obstaculizou - o andamento das investigações em curso e reafirma sua disposição tanto em cumprir integralmente as medidas cautelares que lhe foram impostas, como outras eventuais condições impostas por Vossa Excelência", afirmou a defesa.

Os advogados enviaram a transcrição e tradução do e-mail recebido, em inglês:

"Caro Sr. Bolsonaro,

Esperamos que este e-mail o encontre bem.

Em nome do presidente eleito Trump, gostaríamos de convidar o presidente Bolsonaro e um convidado para a cerimônia de posse do presidente eleito Trump e do vice-presidente eleito Vance na segunda-feira, 20 de janeiro, em Washington, DC. Além disso, gostaríamos de estender um convite ao presidente Bolsonaro e um convidado para comparecer ao Starlight Inaugural Ball na noite de 20 de janeiro.

Para sua conveniência, você poderia nos informar se o presidente Bolsonaro poderá participar? Se sim, nós daremos continuidade com informações adicionais.

Obrigado,

Comitê de posse de Trump Vance"

Passaporte retido

Bolsonaro precisa pedir autorização para sair do país a Moraes, pois é alvo de investigações no Supremo. O ex-presidente está com o passaporte retido desde 8 de fevereiro de 2024, quando foi alvo da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federa (PF)l, por suspeita de envolvimento em um plano de golpe após as eleições de 2022. O ex-presidente foi indiciado no caso. A apreensão do passaporte é uma medida cautelar para evitar a fuga do investigado durante o inquérito e o processo. Bolsonaro já afirmou, em entrevistas, que se sente "perseguido" pela Justiça e não descarta o refúgio em uma embaixada.

