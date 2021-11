Morre jornalista Cristiana Lôbo, em São Paulo

A jornalista Cristiana Lôbo morreu, na manhã desta quinta-feira (11), em São Paulo. Ela era comentarista de política da GloboNews. A jornalista estava com 63 anos. A causa da morte foi um mieloma múltiplo, um tipo de câncer.

Neste fim de semana, ela foi internada com pneumonia no Hospital Albert Einstein.

Carreira

Cristiana lobo nasceu Goiânia (GO). Começou a carreira cobrindo política do próprio Estado até se mudar para Brasília. Como contratada pelo jornal O Globo, ela foi setorista do Ministério da Saúde.

Legenda: Renata Lo Prete, Gerson Camarotti, Cristiana Lôbo e Merval Pereira em cobertura das eleições de 2014 Foto: Pedro Paulo Figueiredo/TV Globo

Atualmente, ela tinha um programa na GloboNews, o "Fato e Versões". No portal de notícias G1, a jornalista também assinava uma coluna.

A estreia de Cristiana Lõbo na TV foi na Globo em março de 1997. A jornalista passou entregar o time de comentaristas do "Jornal das 10".

O que é o mieloma múltiplo?

Conforme a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), o mieloma múltiplo, ou apenas mieloma, tem início na medula óssea, quando ocorre um defeito celular.

No momento em que os linfócitos B se diferenciam e se tornam plasmócitos, ocorre então uma mutação, ou seja, um erro em um ou mais de seus genes, que devido a esse erro, passam a produzir plasmócitos anormais.

Autoridades e amigos lamentam morte

A morte da jornalista Cristiana Lôbo gerou grande comoção na internet. Autoridades e amigos da comentarista da GloboNews lamentaram a partida da profissional em comentários nas redes sociais.

"Que notícia triste. Super jornalista. Atenta, séria e competente. Meus sentimentos a seus familiares e colegas de profissão. Vai fazer falta!", escreveu Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, no Twitter.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT-CE) também deixou comentário de pesar na rede social. "O jornalismo brasileiro perdeu uma grande profissional e eu uma amiga de muitos anos. Que Deus possa confortar a família de Cristiana Lôbo e seus colegas".

André Trigueiro, repórter e colega de emissora de Cristiana Lôbo, lamentou partida da amiga com mensagem no Twitter. "Consternado pela perda dessa grande jornalista e amiga! Que Deus a abençoe e proteja, e console sua linda família!".

Veja outras mensagens: