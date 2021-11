Mieloma Múltiplo: sintomas, diagnóstico e tratamento

O Mieloma múltiplo é um tipo de câncer com maior incidência em pessoas acima dos 50 anos. Conforme profissionais da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), a doença é caracterizada quando os plasmócitos defeituosos acumulam-se na medula óssea, formando os plamocitomas, considerado um “tumor maligno”.

Alguns pacientes podem ser assintomáticos, ou seja, não apresentar nenhum tipo de sintoma da doença – em especial, se os plasmócitos se infiltram em pouca quantidade na medula óssea e a produção de componente M é pequena.

Como é feito o diagnóstico do Mieloma Múltiplo?

Legenda: A ressonância é um dos exames de diagnóstico da doença Foto: Carina Rocha/Prefeitura de Resende (RJ)

Em casos de pacientes assintomáticos, muitas vezes o diagnóstico de mieloma múltiplo é realizado através de exames de rotina. O mais comum é o hemograma. Por meio dos resultados é possível ver as alterações das células.

Ainda nos exames de diagnóstico, o médico também solicita uma biópsia da medula óssea. Para realizar o exame é retirado um fragmento do osso da bacia. Em seguida, após análise, é quantificado os plasmócitos presentes.

Ao ter a suspeita que possa ser um mieloma múltiplo, outros procedimentos indicados são a eletroforese de proteína e a imunofixação de proteína. Ambos são realizados por meio de coletas de sangue e urina, com o objetivo de encontrar a proteína M no sangue do paciente.

Outro meio de diagnóstico é a radiografia óssea, a tomografia computadorizada, o PET Scan e a ressonância magnética. Estes exames visam verificar se existem alterações nos ossos, como também se também, se há presença de plasmocitomas.

Sintomas comuns em pacientes com Mieloma Múltiplo

Cansaço extremo, fraqueza, palidez e perda de peso;

Mau funcionamento dos rins, inchaço nas pernas;

Sede exagerada, perda de apetite, constipação grave;

Dores ósseas (especialmente na coluna) e fraturas espontâneas;

Infecções constantes.

Mieloma Múltiplo tem tratamento?

O tratamento do mieloma múltiplo possibilita ao paciente ter uma vida com qualidade. A Abrale sinaliza seis meios de cuidar para amenizar o avanço da doença.

Quimioterapia, imunomoduladores, inibidores do proteassoma, imunoterapia, bisfosfonatos e, o mais extremo, transplante de células-tronco hematopoiéticas são os tratamentos mais comuns.

A matéria foi produzida com informações de profissionais de saúde da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale). A entidade orienta que a qualquer sinal diferente no corpo é importante procurar um médico. O especialista responsável por tratar o mieloma múltiplo é o onco-hematologista.