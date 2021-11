Reiki: o que é, para que serve e como funciona

Técnica criada no Japão e que consiste, basicamente, na troca de energia a partir do toque e da imposição de mãos, o Reiki está entre os procedimentos que integram a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PICs) do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assim como a acupuntura, é um recurso terapêutico baseado em conhecimentos tradicionais, visando harmonizar a saúde física, mental e emocional para, assim, elevar o bem-estar do paciente.

O Reiki foi desenvolvido em 1922 pelo monge budista Mikao Usui. Apontado como o pai do Reiki e decodificador da técnica terapêutica na forma que se aplica atualmente, Usui acreditava ser possível manipular uma energia e controlá-la através da imposição e movimento de mãos do terapeuta.

Legenda: Mikao Usui era um monge budista com conhecimento de várias técnicas de saúde holísticas Foto: Divulgação

A descoberta veio após meditar e jejuar durante 21 dias no Monte Kurama, montanha ao norte da cidade de Kyoto.

O nome Reiki provém da pavra “Rei”, cujo significado é divino em japonês; e “qi”, que quer dizer energia vital. Portanto, Reiki pode ser traduzido como uma “força espiritual” ou “energia vital”.

Para a mestre em Reiki Cynthia Brito*, a prática vitalista ainda pode ser resumida como "um ato de amor” frente ao poder que ela tem de transformar "energias nocivas em benéficas".

Mas, afinal, quais os benefícios práticos do Reiki? Há contraindicações? A técnica funciona sozinha? Está ligada a alguma doutrina ou religião?

Para esclarecer essas e outras dúvidas, o Diário do Nordeste consultou a mestre em Reiki Cynthia Brito, terapeuta holística há cerca de quatro anos.

O que é Reiki?

O Reiki é uma prática segura de imposição das mãos ou mesmo toque, cujo objetivo é facilitar a resposta de cura do paciente.

Conceitualmente, frisa Cynthia Brito, o Reiki "é um sistema natural de harmonização e reposição energética que mantém e recupera a saúde, atuando na redução do estresse e despertando o poder que habita dentro de nós, transformando as energias nocivas em benéficas".

Ela lembra que a arte de tocar o corpo humano com as mãos não é algo novo, mas, sim, um velho instinto. Quando o indivíduo sente alguma dor, sua primeira reação é pousar imediatamente as mãos sobre a área dolorida, pois o toque humano gera "calor, serenidade e conforto".

No Tibet, exemplifica, há registros de técnicas de harmonização através das mãos com mais de oito mil anos. Tais técnicas se difundiram na Grécia, Egito, Índia e tantos outros países. Contudo, acabaram se perdendo no tempo.

Legenda: A técnica de canalização da energia universal é repassada através da imposição das mãos e do toque Foto: Shutterstock

Como funciona?

Para que o Reiki tenha efeito, o terapeuta alternativo que aplica a terapia, o reikiano, precisa passar por um ritual de iniciação com um mestre de Reiki habilitado.

Somente após a abertura dos canais de energia Reiki, o terapeuta fica apto a canalizá-la e irradiá-la pelas mãos, podendo aplicar a técnica tanto em si mesmo como em outras pessoas, detalha Cynthia.

Quais os benefícios?

O Reiki proporciona inúmeros benefícios, pois harmoniza, em conjunto, a saúde física, mental e emocional do paciente.

Veja alguns dos benefícios do Reiki:

Energizar todo o organismo;

Repor energias de maneira segura e rápida;

Eliminar dores;

Controlar problemas de natureza alérgica;

Aliviar problemas de coluna;

Acelerar a cicatrização de tecidos feridos, queimados, ulcerados e ossos fraturados

Corrigir distúrbios do sono;

Aliviar estresse diário.

Embora trabalhe com energia e cura, o Reiki não possui nenhuma conotação religiosa ou está ligado a credos.

Por não ter restrições ou tabus, se adapta a qualquer cultura, raça, credo, seita ou idade. E beneficia qualquer ser vivo, inclusive plantas e animais, sem conflitar com procedimentos médicos.

"(O Reiki) limpa os 'venenos' do corpo e da alma, atuando sobre os sintomas e suas causas. Se ajusta de acordo com as necessidades do receptor", garante a terapeuta holística.

Legenda: O Reiki pode promover benefícios a qualquer ser vivo, inclusive plantas e animais Foto: Shutterstock

Existem riscos ou efeitos colaterais?

Não existem riscos ou efeitos colaterais no Reiki. Porém, pode se tornar desconfortável se aplicado próximo à pele de alguém que sofreu uma queimadura, por exemplo. Isso porque a energia Reiki é quente. Nesses casos, o profissional deve manter uma certa distância da pele.

Quais os principais tipos de Reiki?

Ainda que utilizem a mesma “fonte” de energia, a chamada “Fonte Cósmica Universal”, e recorram, algumas vezes, à mesma base metodológica do Usui, há mais de uma centena de sistemas de Reiki. Dentre eles, a profissional destaca:

Reiki Usui ou Reiki Tradicional;

Reiki Tibetano;

Reiki Xamânico;

Reiki Karuna.

"Muitos destes sistemas Reiki foram surgindo por canalizações de mestres que perceberam potências adicionais em símbolos que o sistema Usui não utilizava, ou que foram canalizados após a passagem de [Mikao] Usui na Terra. Ou seja, cada um deles será como uma 'especialização' Reiki", diz.

Como é feita a sessão de Reiki?

A sessão de Reiki é iniciada com uma breve conversa com o terapeuta. Em seguida, o paciente deita na maca para receber a energia. Antes da aplicação da técnica, o profissional questiona se o cliente tem problema em receber o toque de suas mãos.

"Se resposta for não, aplico o Reiki tocando em seu corpo com cuidado, respeito e profissionalismo. Caso a resposta seja sim, aplico a energia sem tocá-lo".

Na sessão completa de Reiki, a energia é aplicada na parte da frente e nas costas do paciente. "Na cabeça são quatro posições e na frente mais quatro. Atrás também são quatro posições e aplicamos também no joelho e nos pés". A aplicação do Reiki em cada posição pode demorar entre três a cinco minutos.

Legenda: Na sessão completa de Reiki, a energia é aplicada na parte da frente e nas costas do paciente, incluindo joelhos e pés Foto: Shutterstock

O que esperar de uma sessão?

Relaxamento, bem-estar e sensação de paz.

Qual a sensação durante a sessão?

Isso vai depender da percepção de quem recebe, mas geralmente a sensação é de relaxamento, leveza e bem-estar, elenca Cynthia.

O Reiki é ofertado pelo SUS?

Sim. O Reiki é reconhecido como uma das Práticas Integrativas e Complementares do SUS. No entanto, lamenta a terapeuta, poucos lugares em Fortaleza ofertam Reiki.

"Um deles é o Projeto 4 Varas [no bairro Pirambu], e o Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim".

Essa terapia substitui os tratamentos tradicionais?

Justamente por ser uma prática complementar, o Reiki não substitui procedimentos médicos, mas também não conflita com nenhum deles.

O Reiki funciona sozinho ou apenas se aliado a outras terapias como a acupuntura?

Além de funcionar muito bem sozinho, o Reiki também pode ser combinado com outras terapias, técnicas convencionais ou holísticas.

O Reiki pode ser comparado ao chamado "passe espírita"?

Apesar de serem semelhantes no que se refere à fonte de energia, na medida em que o reikiano e o médium passista são apenas canais por meio dos quais a Energia Vital do Universo flui, há diferença na metodologia, na técnica de trabalho e tempo de aplicação demandado por eles.

Ambos possuem em comum "a intenção de cura e a energia de amor provinda do coração", acrescenta a terapeuta.

Qualquer pessoa pode exercer o Reiki profissionalmente?

Sim, qualquer pessoa interessada por se tornar um terapeuta reikiano, pois o método Reiki é simples e prático.

*Cynthia Brito é mestre em Reiki (Usui, Chama Violeta e Abundance Flush Empowerment), licenciada em Teatro pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE), focalizadora de Danças Circulares, terapeuta floral e Sistema Arcturiano de Cura multimensional. Atua como terapeuta holística desde 2017.