Como fazer uma horta em casa; veja passo a passo

Luz natural, vasos de tamanhos adequados às espécies, espaço mínimo, ferramentas e insumos simples e cuidado constante. Essa é a receita básica para quem quer cultivar no próprio lar alimentos frescos, saudáveis e livres de agrotóxicos.

As hortas caseiras cabem na maior parte das moradas, sejam casas ou apartamentos, desde que se delimite um espaço só para elas. O que vai fazer diferença mesmo é a dedicação à adubação e rega, a atenção aos cuidados que cada espécie demanda e a exposição correta ao sol conforme as necessidades, também, de cada uma.

Como fazer horta em casa

Estudar o local

Para quem é iniciante na aventura, a primeira dica é estudar o local onde se pretende construir a horta, que pode ser desde quintais a varandas e parapeitos de janela. “O tamanho [da horta] irá ajudar você a escolher o tipo de recipiente e a quantidade de ervas que irá ser plantada”, explica o agrônomo Sérgio Tavares*, dono do jardim Shiripatola.

Luz e vento

A segunda recomendação é observar a incidência de luz natural e a quantidade de vento que “bate” no local. De acordo com Sérgio Mota**, orientador da célula de educação ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), para que a colheita vingue, é preciso que as plantas peguem luz do sol por pelo menos um turno inteiro.

Recipientes e tipo de plantio

Definido isso, é decidir os recipientes, o substrato, os adubos e escolher se vai plantar mudas ou sementes.

No caso do plantio de sementes, a dica é colocar em potinhos de iogurte e borrifar água todos os dias, de manhã e à noite, para manter úmido. "Nunca encharcado e nunca na luz direta do sol. Enquanto for semente, nenenzinha, até conseguir umas quatro folhinhas, tem que cuidar nesse sentido", explica Mota.

Manutenção

Feito o plantio, o conselho é montar uma programação de manutenção. Tavares sugere escolher pelo menos um dia da semana para se dedicar ao cuidado com a horta. Mota já indica dedicar atenção diária.

Tipos de horta

Horta suspensa

Uma alternativa para quem não dispõe de tanto ou tem pouquíssimo espaço no chão da casa ou do apartamento, mas tem uma parede “livre”, é investir em hortas suspensas.

Legenda: Hortas suspensas são ideais para ambientes com pouquíssimo espaço no chão. Foto: Reprodução/Pinterest

“No mercado já existem suportes, vasos de parede e jardineiras que você pode usar para construir sua horta suspensa”, orienta Sérgio.

Horta em quintal

Se você morar em casa com quintal, outra opção é plantar diretamente na terra, num canteiro, que pode ser demarcado com madeira, tijolo, pedra, coco ou qualquer outro material, desde que numa altura de aproximadamente 20 centímetros.

"Se não quiser plantar no chão, também pode plantar em vasos. Podem ser vasos normais, que se vende em casas de jardinagem, podem ser garrafas pet, copos de iogurte, de margarina", exemplifica Mota.

"Qualquer embalagem mais rígida pode ser feita de vaso, dependendo da planta. Mas, existe uma regra básica: sempre os vasos têm que ter furinhos embaixo e pedrinhas no fundo pra ajudar no escoamento da água", orienta.

O que precisa para construir e manter a horta?

Além dos vasos e das espécies de ervas e temperos que você pretende, e ter espaço para cultivar, é preciso ter algumas ferramentas básicas de jardinagem para fazer a manutenção da sua horta caseira:

Pá;

Tesoura de poda;

Regador;

Enxada;

Ancinho;

Pulverizador;

Colher de transplante.



Para o cultivo de ervas, temperos, legumes e verduras, os especialistas também recomendam ter em estoque terra adubada com material orgânico. Quanto mais escuro, melhor.

Legenda: Hortas caseiras demandam ferramentas e insumos simples e pelo menos um dia da semana para manutenção. Foto: Shutterstock

O que plantar?

O que você vai plantar na sua horta vai depender, basicamente, do que você quer consumir no dia a dia e do espaço que você tem em casa.

Geralmente, segundo o agrônomo Tavares, costuma-se cultivar ervas como manjericão, tomilho e salsinha. Mota cita ainda coentro, cebolinha, salsa, alface, chicória, rúcula, espinafre, couve, alecrim, hortelã e cidreira. Mas há também quem opte por cultivar tomate-cereja, pepino e outros.

Benefícios

Além da possibilidade de consumir alimentos frescos e livres de agrotóxicos, as hortas caseiras proporcionam bem-estar e ajudam a desanuviar a mente. De forma geral, para Sérgio Tavares, "cultivar plantas é uma 'válvula de descompressão' dessa nossa vida tão corrida".

Serviço

O Shiripatola tem um Plantão Agronômico para tirar dúvidas sobre hortas caseiras. Interessados podem entrar em contato com o jardim de maneira online ou presencial.

Instagram: @shiripatola

WhatsApp: (85) 9 9983-1749

Interessados em se aprofundar no assunto também podem recorrer ao guia 'Horta em Pequenos Espaços' produzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

*Sérgio Tavares é agrônomo e proprietário do jardim Shiripatola.

*Sérgio Mota é orientador da célula de educação ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema).