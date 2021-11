Açafrão: o que é, para que serve e quais são os benefícios

O açafrão, também chamado de açafrão-verdadeiro, é uma planta medicinal da espécie Crocus sativus, da família Iridaceae, cujos primeiros registros são datados de aproximadamente 1600 a 1700 aC.

Alguns autores indicam que a origem dele é o Oriente Médio, enquanto outros sugerem a Ásia Central ou o sudoeste da Grécia.

De acordo com a nutricionista Tatyane Costa*, as flores da Crocus sativus começam a aparecer no fim de setembro e têm a cor púrpura.

"Cada flor possui um único estigma composto por três filamentos de cor vermelha intensa, e é exatamente dessa pequena parte que é produzido o açafrão", detalha.

Assim, de acordo com a especialista, a especiaria é considerada uma das mais caras do mundo, porque para produzir um quilo de açafrão verdadeiro são necessárias, aproximadamente, de 1,5 mil a 2 mil flores e cerca de 400 horas de trabalho.

Açafrão é o mesmo que cúrcuma?

A nutricionista pontua que açafrão e cúrcuma são especiarias diferentes, provenientes de espécies de plantas distintas.

Legenda: A cúrcuma, ou açafrão-da-terra (foto), é geralmente confundida com o açafrão-verdadeiro Foto: Shutterstock

Enquanto o açafrão é derivado dos estigmas das flores da Crocus sativus, a cúrcuma — também conhecida por açafrão-da-terra (e por isso a confusão) — é proveniente da espécie Cúrcuma longa, que tem um rizoma (caule subterrâneo) subterrâneo e é da família Zingiberáceas, assim como o gengibre.

Porque 'açafrão-verdadeiro'?

Tatyane Costa diz que o nome "açafrão-verdadeiro" se dá porque ele é tido como o tempero mais caro do mundo, pois o processo de fabricação é delicado e artesanal, e tem alto custo de produção.

Diante disso, e por ter cor semelhante, explica, algumas pessoas usam o açafrão-da-terra para substituir a especiaria.

"No entanto, essa prática não é bem vista pelos chefes de cozinha, pois são temperos diferentes, provenientes de espécies de plantas diferentes, o que consequentemente dará sabor, aroma e propriedades distintas, alterando o resultado do prato", afirma

Para que serve o açafrão?

O açafrão é muito utilizado na culinária no preparo de risotos, massas, aves e caldos. É também um ingrediente essencial à paelha, prato típico espanhol.

Na Índia, está presente no preparo de alguns doces, manteiga e vários pratos a base de arroz, podendo ser combinado a outras especiarias como cardamomo, canela, anis-estrelado, cravo ou noz-moscada.

Porém, o açafrão também é conhecido por ter propriedades funcionais provenientes dos compostos bioativos, a crocina e o safranal.

A crocina é um carotenoide raro na natureza e é responsável pela cor da especiaria, e o safranal é um composto volátil responsável pelo aroma tão característico do açafrão.

Além desses, é possível encontrar no açafrão outros compostos importantes que também lhe conferem propriedades funcionais, como antocianinas, flavonoides, zeaxantina e licopenos.

Benefícios do açafrão para a saúde:

Antidepressivo

Atua na modulação dos níveis de algumas substâncias químicas no cérebro, como a serotonina, um neurotransmissor conhecido por atuar na manutenção de diversos elementos envolvidos no bem-estar e regulação do humor.

Antioxidante

Os carotenoides presentes no açafrão desempenham um papel importante na saúde, agindo como antioxidantes, protegendo as células e os tecidos dos efeitos prejudiciais dos radicais livres e das espécies reativas de oxigênio (ROS).

Estudos mostram que o açafrão pode atuar prevenindo a agregação de placas beta-amiloides no cérebro, sendo útil na prevenção de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer.

Anticancerígeno

Os compostos bioativos presentes no açafrão, em especial os carotenoides, apresentam atividades antitumorais e anticancerígenas;

Efeitos no nível de colesterol

A crocetina, substância presente no açafrão, apresenta efeito hipolipidêmico atribuído a inibição da lipase pancreática, limitando a absorção de gorduras e colesterol.

Efeitos na resistência à insulina

Estudos apontam que a crocetina também está relacionada à redução de resistência à insulina.

Saúde dos olhos

Estudos mostram que o extrato de açafrão pode reduzir doenças oculares como catarata, degeneração da retina, morte de células fotorreceptoras mediadas por luz, além de melhorar a circulação sanguínea e a função da retina.

Tratamento da disfunção sexual

Assim como outras especiarias, o açafrão é conhecido por ser afrodisíaco. Tradicionalmente, muçulmanos, fenícios e chineses usam o açafrão como estimulante sexual. Estudos avaliaram as atividades afrodisíacas do açafrão e mostraram que ele pode ser eficaz no combate de certos distúrbios sexuais induzidos pelo uso de fluoxetina em mulheres.

Outros estudos mostraram que o açafrão pode ter efeito positivo em pacientes com problemas de disfunção erétil.

Efeito anti-inflamatório e analgésico

Extratos e tinturas de açafrão foram usados para tratar febre, feridas, dor lombar, abscessos e gengivite. Isso porque o açafrão demonstra ter atividade antinociceptiva (reduz a capacidade de perceber a dor) e anti-inflamatória.

Hemorroidas e menstruação

Ainda segundo a especialista, estudos evidenciam que o açafrão pode ter efeitos também no sistema gastrointestinal e genital.

Entre os efeitos no sistema gastrointestinal estão a proteção gástrica, redução do apetite e da fermentação intestinal.

Legenda: As flores da Crocus sativus começam a aparecer no fim de setembro, e têm a cor púrpura Foto: Shutterstock

Já em relação aos efeitos no sistema genital é possível citar o tratamento de hemorroidas e prolapso do ânus. Também atua estimulando a menstruação, podendo ser um aliado no tratamento de amenorreias (ausência de menstruações no período em que elas deveriam acontecer).

"É provável que muitos desses efeitos sejam possíveis pelo potencial anti-inflamatório do açafrão. No entanto, é preciso que haja mais estudos que comprovem de fato todos esses e outros benefícios", destaca a especialista.

Efeitos colaterais e contraindicação

A ingestão de açafrão, acrescenta Tatyane Costa, pode ser considerada segura em quantidades pequenas, como tempero, e pode ser considerada tóxica quando ingerido em doses superiores a cinco gramas.

A toxicidade leve com o açafrão causa tontura, náusea, vômito e diarreia, enquanto a mais grave pode causar dormência, formigamento nas mãos e pés, pele e olhos amarelados devido à precipitação de pigmentos amarelos na pele e na conjuntiva.

"O açafrão pode estimular a menstruação, logo tem poder abortivo e deve ser evitado na gravidez. Doses maiores que 20 gramas por dia são excessivamente tóxicas", complementa.

Propriedades terapêuticas do açafrão-da-terra

Conforme a nutricionista Jamile Tahim**, o açafrão-da-terra tem propriedades terapêuticas anti-inflamatórias, antivirais, antimicrobianas, antioxidantes e antifúngicas. Ele serve para:

Emagrecer

Estudos científicos sustentam que doses de açafrão-da-terra, em determinados períodos, podem ajudar no processo. Ele, porém, também depende de outros fatores, como dieta, treino e manejo de doenças crônicas e fatores individuais que devem ser avaliados por nutricionista.

Melhorar infecção intestinal

O açafrão-da-terra pode ser benéfico para isso, mas é fundamental identificar a causa dela. A depender do que seja, o manejo é diferente, e o caso deve ser acompanhado por nutricionista para ser feito da melhor forma possível.

O açafrão-da-terra pode funcionar como tratamento coadjuvante, mas ele não é feito somente com ele.

Dores musculares e nas articulações

Pode haver efeito terapêutico com o consumo da especiaria. A forma e a quantidade utilizada, bem como o período, variam de pessoa para pessoa. É importante investigar a origem da dor muscular e articular para saber como deverá ser feito o manejo e o tratamento.

Diabetes

O açafrão favorece o metabolismo da glicemia, mas é preciso que sejam feitas estratégias nutricionais voltadas para o controle na alimentação, combate ao sedentarismo, entre outros fatores.

Efeitos colaterais

Também segundo a especialista, o consumo de doses maiores do que o recomendado ou por tempo maior de cúrcuma pode causar efeitos colaterais, como desconforto gástrico, sensibilidade e aumento da motilidade intestinal, acelerando o trânsito intestinal.

"Além disso, pode aumentar os níveis de oxalato, substância que favorece a formação de cálculos renais, aumentando assim o risco de surgimento de pedra nos rins em pacientes com predisposição", diz.

Contraindicações

A nutricionista afirma que o consumo de açafrão-da-terra não é recomendado para algumas pessoas, como:

Quem tem alergia à curcumina ou qualquer outro composto da Cúrcuma longa;

As que utilizam medicamentos que interferem na coagulação sanguínea (como os fármacos antiagregantes e anticoagulantes, heparinas ou medicamentos para tratamento de trombofilia), pois a cúrcuma pode aumentar o risco de hemorragias desviado a sua atividade anticoagulante;

Pacientes com problemas na vesícula biliar ou com sensibilidade gastrointestinal relacionada a úlceras e gastrites;

Bebês e crianças;

Gestantes e lactantes. Elas não devem tomá-lo na forma de chá ou fitoterápico;

Quem usa imunossupressores e anti-inflamatórios não esteroidais (AINES).

* Tatyane Costa Lima é graduada pela Universidade de Fortaleza (Unifor), pós-graduada em Nutrição Clínica e Fitoterapia Aplicada, Aperfeiçoada em Bioquímica e Metabolismo. Atua em consultório particular em Fortaleza–CE, promovendo atendimento e acompanhamento nutricional para adultos e idosos com foco na nutrição preventiva, mudança de hábitos e melhora da qualidade de vida.

**Jamile Tahim é nutricionista graduada pela Universidade de Fortaleza (Unifor), mestranda em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (Uuece), Pós-graduada em Nutrição Clínica e Fitoterapia Aplicada, Pós-graduada em Nutrição em Nefrologia, Aprimorada em Bioquímica e Metabolismo, Aprimorada em Abordagem Comportamental. É membro do Grupo de Estudo em Nutrição e Epidemiologia (Genute – Uece), membro do Programa de Atividades Integradas em Nutrição (Pain – Uece). Também atua em consultório particular em Fortaleza com atendimento clínico para adultos e idosos com ênfase em Nutrição Preventiva e Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT).