Jenipapo: o que é, para que serve e como fazer o suco

Rico em fibras e vitaminas, o jenipapo é um fruto originário do jenipapeiro, árvore nativa da Amazônia e Mata Atlântica, mas que também pode ser encontrada na região do cerrado.

Suas propriedades nutricionais trazem diversos benefícios ao corpo humano, com características terapêuticas e até medicinais. O fruto pode ser consumido tanto ao natural, como em forma de doces, suco ou licor.

Origem do jenipapo

Segundo a nutricionista Thais Bevilaqua Mourão, o jenipapo pertence à família botânica das Rubiáceas, uma das espécies frutíferas encontradas no Cerrado, que chega a ter 15 metros de altura.

Dentre elas, destaca-se a Genipa Americana L, originária da América Central, mas disseminada por regiões tropicais úmidas das Américas, Ásia e África, e popularmente conhecida como jenipapo ou jenipá.

Legenda: O Jenipapo é um fruto originário do jenipapeiro, árvore nativa da Amazônia Foto: Shutterstock

Originário do tupi-guaraní, o nome jenipapo significa 'fruto que serve para pintar', "pois da polpa do fruto verde se extrai um líquido que ao entrar em contato com o ar, oxida e vira uma tinta azul e preta que os índios pintam objetos", explica a nutricionista.

Características

De coloração marrom, Thais afirma que o jenipapo é um fruto de casca fina, mole, solta, enrugada e murcha. Sua polpa possui cor parda, de sabor um pouco adocicado, com odor bem característicos e com sementes pequenas, fibrosas e achatadas.

O fruto pode chegar, em média, a 9 cm de comprimento e 6 cm de diâmetro, com formato oval. Sua colheita acontece em setembro ou março na região Norte do País, ou de novembro a dezembro na região Centro-Sul.

"Sua polpa é suculenta, aromática, comestível e com sementes no centro", destaca Thais Bevilaqua.

Legenda: O Jenipapo é um fruto de casca fina, mole e enrugada. Sua polpa possui cor parda, de sabor um pouco adocicado, com sementes pequenas e achatadas Foto: Shutterstock

Para que serve

Ainda conforme a especialista, o jenipapo é rico em ferro, cálcio, fósforo, vitaminas B1, B2, B5 e C. Também possui uma boa quantidade de fibras, tornando um alimento interessante para quem sofre de prisão de ventre.

Com vários benefícios à saúde, destaca ela, pode ser utilizado como fortificante e estimulante do apetite. Ajuda a combater problemas relacionados à anemia, por ser uma ótima fonte de ferro, icterícia e doenças do baço e do fígado.

Além disso, é ótimo para amigdalite, diarreia, doenças venéreas, sífilis, úlcera e vômitos, além de ser muito indicado para melhorar a circulação sanguínea e problemas dos rins.

Uso como laxante

"Por consequência da grande quantidade de fibras presente no jenipapo, muitas vezes é utilizado como laxante. Também tem-se visto utilização do jenipapo em forma de xarope, para pessoas que sofrem com bronquite e asma", explica.

Outra vantagem, conforme Thais Bevilaqua, é que ele ajuda no controle das plaquetas do sangue, por isso é muito utilizado por pessoas que estão passando por sessões de quimioterapia.

"Do seu tronco, pode-se fazer um chá indicado para tratar úlceras e faringite. Por conter bastante vitamina C e ser um poderoso antioxidante é capaz de proteger o corpo contra gripes e resfriados".

Como consumir

Uma característica positiva sobre o consumo do Jenipapo é que todas as partes do fruto podem ser aproveitadas, segundo a nutricionista.

É possível, por exemplo, usar a raiz para preparar o chá que atua como laxante. A casca tem ação diurética, e as sementes podem ser utilizadas no preparo do suco.

O fruto pode ser consumido tanto de forma in natura, como de diferentes formas. Entre elas, como xaropes, compota e doces, como, por exemplo, a jenipapada, feito de jenipapo misturado com açúcar sem ir ao forno, sorvetes, sucos, geleias, licor e vinho.

Legenda: O consumo do Jenipapo como suco e licor está entre as formas de uso mais comum Foto: Shutterstock

Suco e licor

O consumo do jenipapo como suco e licor está entre as formas de uso mais comum. Confira abaixo duas receitas da nutricionista Thais Bevilaqua.

Licor

Ingredientes:

4 jenipapos

1kg de açúcar

1 litro de cachaça

1 litro de água

Modo de preparo

Descasque o jenipapo e corte em pedaços. Depois que estiver cortado, bata no liquidificador com pouca água para que fique um caldo grosso. Em um pano de prato, coe o caldo. Depois passe o suco pela peneira, até a polpa virar um bagaço que será descartado. Leve o suco ao fogo e adicione o açúcar. Deixe em fervura por 30 a 35 minutos para a calda chegar no ponto. Deixe a calda esfriar totalmente e volte a coá-lá num pano de prato, para que toda a borra seja retirada e o suco fique limpo. Adicione a cachaça ao suco e misture até que a mistura fique homogênea, depois é só servir!

Suco

Ingredientes:

4 a 6 jenipapos

1 litro de água

Modo de preparo:

Retire a polpa do fruto (massa interna onde estão as sementes). Coloque no liquidificador junto com a água e bata, depois só levar a geladeira e servir.

*Thais Bevilaqua Mourão é nutricionista graduada pela Universidade Estácio e possui atuação em nutrição clínica e esportiva.