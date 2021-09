Vinagre de maçã: veja para que serve e formas de usar

O vinagre de maçã possui diversas aplicações, que vão desde a cozinha à rotina de cuidados íntimos e dermatológicos. Rico em substâncias anti-inflamatórias, ele pode ser usado para auxiliar no tratamento de algumas doenças e até mesmo ajuda a emagrecer.

O pH ácido do produto também tem benefícios que podem auxiliar na saúde do organismo, prevenindo o envelhecimento precoce, controlando os níveis de açúcar no sangue e devolvendo o brilho aos cabelos opacos.

Para que serve

O vinagre de maçã, também chamado vinagre de cidra, é feito a partir do suco da fruta fermentado, através do processo de fermentação acética. O consumo da substância traz uma série de benefícios para o organismo, como prevenção de doenças crônicas e combate ao envelhecimento precoce, além de atuar na perda de peso.

Segundo a nutricionista Sabrina Lima*, por possuir propriedades anti-inflamatórias, o produto protege o corpo contra doenças cardiovasculares. Por ser rico em ácidos, ele ainda protege o fígado, atuando diretamente no órgão e melhorando sua atividade.

O consumo constante de vinagre de maçã ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estabilizados, prevenindo o desenvolvimento de diabetes. Os polifenóis presentes na fórmula também trazem vantagens para o usuário, pois possuem ação antioxidante e combatem os radicais livres, retardando o envelhecimento precoce causada pela má alimentação e pela poluição.

A ginecologista Mayna Moura* ainda informa que estudos apontam que a acidez da substância também auxilia na regularização do pH da vaginal, que é ácido pela presença da própria microbiota.

Devido às propriedades anti-inflamatórias, o vinagre de maçã também é benéfico para a pele e para os cabelos. Conforme a dermatologista Hercilia Queiroz, ele pode auxiliar na desinflamação da epiderme, além de selar as cutículas capilares — estrutura superficial que compõem a haste do fio.

Para emagrecer?

A substância não possui uma ação emagrecedora, mas pode auxiliar no processo de perda de peso, segundo a nutricionista. Por possuir pectina — tipo de fibra solúvel que absorve a água, preenchendo o estômago —, ele promove o aumento da sensação de saciedade, diminuindo, assim, a fome.

A especialista destaca que para emagrecer, o indivíduo deve combinar o consumo da substância com uma dieta balanceada, rica em frutas, legumes, proteínas e atividade física.

Para que serve tomar em jejum

Legenda: O vinagre de maçã tem um tipo de fibra solúvel que absorve a água, preenchendo o estômago, promovendo o aumento da sensação de saciedade Foto: Shutterstock

Por auxiliar na sensação de saciedade, o vinagre de maçã pode ser consumido pela manhã, antes do café da manhã, como uma espécie de “shot matinal”, com limão e cúrcuma. O consumo nesse período pode contribuir para diminuir a fome do indivíduo ao longo do dia.

Para varizes

De causa desconhecida, as varizes são veias torcidas e dilatadas, que aparecem principalmente nas pernas e nos pés. Muitos pacientes não sentem sintomas, mas, em alguns casos, a condição pode provocar dor e desconforto.

Conforme a dermatologista, não há estudos científicos que comprovem que o uso isolado da substância pode contribuir para aliviar os sintomas ou tratar a doença.

Para queda de cabelo

A queda de fios é um processo natural do corpo, devido à renovação celular constante. Cientistas estimam que um ser humano saudável pode perder cerca de 100 fios por dia. No entanto, é possível que esse número seja maior quando há algum desiquilíbrio emocional, como estresse, alguma patologia ou agente externo.

Devido às propriedades anti-inflamatórias do vinagre de maçã, ele pode auxiliar no quadro de perca de mechas, segundo Hercilia Queiroz, quando essa é causada por quadros inflamatórios de coceira irritação na raiz do cabelo, como psoríase, dermatite seborreica, entre outros.

Para dermatite canina

Apesar de existirem resultados na internet que relacionam o uso de vinagre de maçã com o tratamento da condição dermatológica em cães, a veterinária Juliana Furtado*** esclarece que o produto não serve para medicar ou aliviar os sintomas de dermatite em cachorros.

Na verdade, dependendo do tipo de infecção que esteja causado o problema, a utilização do produto pode piorar o quadro clínico. O também veterinário Lucio Jackson****, frisa que o uso tópico de qualquer substância nos animais pode causar efeitos colaterais. Ele também chama a atenção para o hábito de cães e gatos lamberem a própria pele, o que causaria a ingestão do produto.

Portanto, os profissionais aconselham que, caso o tutor verifique que há uma alteração na pele do animal, procure imediatamente um médico especializado para que o caso seja avaliado e o melhor tratamento seja indicado.

Cura mioma?

Apesar de ser uma substância benéfica para saúde íntima, o vinagre de maçã não auxilia no tratamento de miomatose uterina. Segundo a ginecologista, não há estudos científicos que comprovem a relação entre o tratamento da doença e o uso do insumo.

Os miomas são modulações benignas mais comum do organismo feminino. Eles surgem por determinação genética e desenvolvem-se, preferencialmente, em idade reprodutiva pela ação hormonal.

Como utilizar o vinagre de maçã

Para emagrecer

Legenda: Consumir a substância pode ajudar na perda de peso Foto: Shutterstock

Apesar de não possuir uma ação emagrecedora, o vinagre de maçã pode ser um aliado na perda de peso, pois atua no aumento da sensação de saciedade, devido à pectina. Além da opção de consumir o vinagre de maçã misturado com limão e cúrcuma em jejum, pela manhã, Sabrina Lima também indica outras opções.

Quem tem o paladar mais sensível nas primeiras horas do dia, pode tomar ele sozinho antes do almoço. Basta beber uma colher de sopa misturada com meio copo de água. O produto também pode ser acrescentado em molhos para saladas e em sucos.

Para hidratação dos cabelos

A substância não auxilia na retenção de água no fio, mas pode ser usada para equilibrar o pH dos cabelos, como explica a especialista. A poluição e os processos químicos em que os fios são submetidos diariamente podem acabar danificando a estrutura das mechas, as deixando opacas. O vinagre pode atuar no fechamento da cutícula capilar, devolvendo o brilho aos cabelos.

O produto pode ser integrado na rotina de cuidados capilares através da diluição em máscaras, ou mesmo na água. Mas é importante o usuário ficar atento para não o usar em excesso, pois a acidez característica dele pode acabar ressecando os fios.

Hercilia Queiroz lista um passo a passo de como usar o vinagre de maçã no cabelo:

Ingredientes

1 colhe de sopa de vinagre de maçã

Meio litro de água

Modo de aplicação

Misture os ingredientes;

Aplique no comprimento do cabelo, que deve estar molhado e lavado;

Não é necessário enxaguar.

Para fazer banho de assento

Legenda: O consumo da substância traz uma série de benefícios para o organismo Foto: Shutterstock

A flora vaginal é composta por diversos micro-organismos, incluindo bactérias e fungos, os quais proporcionam equilíbrio e proteção para a região íntima feminina. Porém, quando há desorganização desses micro-organismos e alteração do pH vaginal, a mulher sofre com vulvovaginite — caracterizadas por corrimentos, coceira, ardência e odor fétido.

Mayna Moura explica que o banho de assento com vinagre de maçã pode contribuir para o alívio dos sintomas provocados por essas infecções e também auxiliar no tratamento medicamentoso de desordens, como as causadas por alterações bacterianas (vaginite bacteriana), cujo tratamento envolve a regularização da flora vaginal e a acidificação da vagina.

No entanto, a especialista frisa que caso a paciente sinta incômodos na região íntima, é extremamente importante que ele procure um profissional e faça uma avaliação com ginecologista, que deve identificar o agente causador e definir o melhor tratamento.

A automedicação pode agravar o problema, principalmente no caso do uso do vinagre de maçã por mulheres que estão com candidíase vaginal, pois ela é uma vulvovaginite ácida. Logo, a utilização da substância, que também tem pH baixo, tende a piorar o quadro. Nessa circunstância, a profissional indica o uso de bicarbonato de sódio como adjuvante no tratamento antifúngico.

A ginecologista explica como fazer banho de assento com vinagre de maçã, que pode ser realizado após o banho e higiene íntima. Veja o passo a passo:

Ingredientes

Meia xícara de chá de vinagre de maçã;

1 litro de água morna;

Recipiente limpo grande o suficiente para a paciente sentar.

Modo de fazer

Misture o vinagre de maçã com a água morna em uma bacia grande e limpa;

Sentar-se sobre o recipiente;

Permaneça sobre a bacia por 15 a 20 minutos. Não é necessário lavar a região íntima após o banho de assento, apenas secá-la.

Para infecção urinária

A substância não serve para o tratamento da infecção do trato urinário (ITU), mais conhecida como "infecção urinária”, um dos tipos mais comuns de infecção bacteriana que acomete o ser humano, em especial o sexo feminino. Geralmente, ela é provocada por micro-organismos que ficam nas fezes, mas que, por algum motivo, entram no canal urinário.

Dor pélvica, aumento na vontade de urinar, dor ao urinar e sangramento ao fazer xixi são alguns dos sintomas associados a condição, tratada com antibióticos. A ginecologista indica que ao paciente sentir qualquer desconforto na região íntima, deve procurar imediatamente ajuda de um profissional qualificado.

Para tirar verruga

A verruga é causada pela proliferação do papilomavírus humano na pele. O tratamento é feito com ácidos e com debastamento ou polimento superficial realizados por dermatologistas no pequeno caroço.

Apesar de possuir propriedades antiviral e antimicrobiana, não há estudos científicos que comprovem que o uso isolado do vinagre de maçã possa tratar a condição, explica Hercilia Queiroz.

Quem não pode tomar

A substância não é recomendada para pacientes que apresentem algum tipo de alergia ao vinagre ou pessoas em uso de medicamentos como digoxina (droga que trata insuficiência cardíaca) e diuréticos, como o furosemida e hidroclorotiazida.

Segundo Sabrina Lima, o consumo frequente do vinagre por pacientes que utilizam esses remédios pode reduzir o nível de potássio no sangue, causando fraqueza muscular, paralisia ou arritmia cardíaca.

Quem tem gastrite pode tomar?

Legenda: A substância não é recomendada para pacientes que apresentem algum tipo de alergia ao vinagre ou pessoas em uso de alguns medicamentos Foto: Shutterstock

Sim, quem possui distúrbio gastrointestinal pode consumir o produto. A nutricionista recomenda que o paciente tome até duas colheres de chá de vinagre de maçã diluídas em água diariamente, pois ele pode ajudar a diminuir o desconforto causado pela gastrite.

No entanto, a profissional frisa que a indicação varia de pessoa para pessoa, e que o ideal é consultar um especialista e um médico para avaliar a situação.

*Sabrina Lima é nutricionista clínica, com CRN 6 24374. É graduada pela UniFano e possui pós-graduação em Nutrição Pediátrica pelo Centro Universitário Estácio de Sá. Atua há 3 anos em nutrição clínica.

**Dra. Mayna Moura é médica Ginecologista e Obstetra, com CRM 14202. É graduada pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), com Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Geral Dr. César Cals. É Preceptora do Internato Médico e da Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Geral Dr. César Cals e do Internato Médico em Ginecologia e Obstetrícia do Centro Universitário Christus (UniChristus).

*** Dra. Hercilia Maria Carvalho Queiroz é médica dermatologista, com CRM 12.114 e registro RQE 6543. Formada em medicina pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), ela fez pós-graduação em Dermatologia e residência médica pelo Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Mestranda em Ciências Médicas pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), ela recebeu o título de especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e Associação Médica Brasileira (AMB), além de ser membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica.

****Dra. Juliana Furtado médica veterinária com especialização em dermatologia veterinária de pequenos animais, CRMV: 2143. É graduada pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Pós-graduada pela Equalis. Também é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia veterinária (SBDV).

***** Dr. Lucio Jackson Queiroz Chaves é médico veterinário com especialização em dermatologia veterinária. É formado pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), possui Mestrado em Ciências Veterinárias pela UECE e é especialização em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais pela Escola Superior de Agricultura de Mossoró. Também é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia veterinária (SBDV).