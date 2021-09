Tamarindo: veja benefícios, nutrientes e como fazer o suco

O tamarindo, cujo nome significa tâmara da índia, pertence à espécie Tamarindu indica L. e é um fruto obtido do tamarindeiro ou tamarineiro. Originada em Madasgacar, na África, a fruta é amplamente cultivada e consumida na Índia e em regiões de clima tropical.

Nas regiões norte e nordeste do Brasil o tamarindo é considerado um fruto típico, devido a sua facilidade de adaptação.

Para tirar as principais dúvidas sobre a fruta, que é benéfica para acabar com a prisão de ventre e tem até nutrientes que combatem o câncer, o Diário do Nordeste conversou com uma engenheira de alimentos.

O que é

O tamarindo se assemelha a uma vagem e tem de 7cm a 25 centímetros de comprimento, 2,5 centímetros de largura e 1 de espessura. Com coloração marrom e casca frágil, a fruta tem extremidades arrendondadas.

Legenda: O tamarindo é fruto da planta tamarindeiro, e pode ser cultivado em qualquer época do ano Foto: Shutterstock

Fruto pertence à classe Dicotyledoneae e à família Leguminosae.

No Brasil, ele foi introduzido a partir da Ásia e pertence ao tamarindeiro, uma planta arbórea de copa alta e com crescimento lento e vida longa.

Segundo Claudilane Pontes*, engenheira de alimentos, mestre e doutoranda em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, a polpa da fruta é macia e tem sabor variando entre ácido e doce.

Benefícios do tamarindo

Entre os benefícios do tamarindo, Claudilane Pontes destaca os efeitos positivos no combate ao câncer, na regulação dos níveis de colesterol e na proteção do fígado.

O extrato presente na semente da fruta ainda é benéfico contra a diabetes, conforme a engenheira de alimentos.

Com propriedades anti-inflamatórias que oferecem proteção à ilha de células β pancreáticas, o consumo do tamarindo ajuda a regular a glicose do sangue e reverter danos ao tecido pancreático.

Principais efeitos positivos

Combate ao câncer

O efeito benéfico do extrato da semente de tamarindo foi demonstrado na nefrotoxicidade aguda induzida por produtos químicos e no carcinoma de células renais. Esse efeito pôde ser observado devido à presença de compostos antioxidantes tais como as epicatequina, taninos, antocianidinas e proantocianidinas que bloqueiam enzimas responsáveis por danos oxidativos associada ao câncer.

Diminui o colesterol

Estudos mostram que o consumo do tamarindo diminui o colesterol total sérico (50%), LDL (73%) e triglicerídeos (60%) e aumenta o HDL (61%). Isso demonstra efeito no combate ao colesterol ruim a medida que melhorou os níveis do colesterol bom.

Proteção do fígado

Na toxicidade hepática aguda induzida pelo álcool, as folhas do tamarindo apresentaram efeito dissipador antiapoptótico e protetor do fígado, causando a melhora histopatológica.

Nutrientes

Claudilane Pontes aponta que cada parte do tamarindo possui um alto valor nutricional. Na polpa, a forma mais consumida, há presença de ácidos orgânicos, com predominância do tartárico.

Legenda: A semente do tamarindo possui diversos nutrientes Foto: Shutterstock

Esse tipo de ácido é responsável pelo gosto ácido do fruto.

O tamarindo é uma boa fonte de fibra alimentar e de minerais como potássio, fósforo, cálcio e ferro. Ele ainda possui diversos com atividade antioxidante.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a fruta contém todos os aminoácidos essenciais ao organismo, exceto o triptofano.

Constituintes ativos do tamarindo:

Compostos fenólicos

Glicosídeos

Ácido urônico

Ácido málico

Ácido tartárico

mucilagem

Pectina

Arabinose xilose

Galactose

Glicose

Para que serve

No Brasil, a fruta é comumente utilizada na preparação de sucos, polpas e geleias. Já na Índia, o maior país produtor, o tamarindo é utilizado na produção de alimentos concentrados.

Fruto muito versátil, sua polpa serve também para a fabricação de doces, sorvetes, licores, bebidas fermentadas, sucos concentrados, condimentos e molhos.

O sabor ácido e amargo, segundo explica a mestra em Ciência dos Alimentos Claudilane Pontes, faz do tamarindo um ingrediente aliado na preparação de pratos doces e salgados.

Outra opção, que vem da semente, é o uso na melhora da textura de molhos e geleias, por meio da extração de compostos da semente, como o polissacarídeo xiloglucano.

Ele aumenta a viscosidade dos alimentos, atuando como um agente gelificante em muitas preparações alimentícias.

Como plantar tamarindo?

O tamarindo pode ser plantado em qualquer época do ano, pela sua versatilidade. Com irrigação suficiente, a estação de plantio não é tão relevante. O período chuvoso, no entanto, é o melhor momento, segundo indica Claudilane.

Em larga escala, as sementes são plantadas para germinarem até alcançarem entre 50 cm e 80 cm de altura.

Assim que as mudas atingirem esse comprimento, é preciso transportá-las para um campo com terrenos previamente arados e nivelados.

É preciso iniciar a irrigação imediatamente após a plantação. No primeiro ano de plantio, regar com frequência até que o tamarindeiro cresça o suficiente.

Derivados da fruta

Como fazer suco e polpa de tamarindo?

Natural

Para preparar o suco natural da fruta, utilize cerca de 150 gramas de tamarindo para 1 litro de água. Primeiro é preciso descascar o fruto e o deixar "de molho" na geladeira de um dia para o outro.

Legenda: O suco de tamarindo tem um sabor ácio e doce ao mesmo tempo Foto: Shutterstock

Deixando o tamarindo descansar, será mais fácil separar as sementes para a produção do suco. Passe a fruta no liquidificador com água na função pulsar (para soltar as sementes, e não triturá-las).

Polpa

Com a polpa do tamarindo, a quantidade de água para o preparo diminui pela metade. Fora isso, são os mesmos passos.

Geleia de tamarindo

A preparação da geleia de tamarindo requer primeiro a retirada das sementes da fruta e um período "de molho", assim como no preparo do suco.

Ingredientes:

200 g de tamarindo

250 ml de água

400 gramas de açúcar

Modo de preparo:

Em fogo baixo, adicione mais 200 ml de água e 400 g de açúcar. Mexa por 35 minutos ou até que se visualize uma mistura bem concentrada.

Envase a geleia ainda quente em um recipiente de vidro com tampa de alumínio.

Conservação

A geleia pronta pode ser conservada por até 2 meses fechada a vácuo em temperatura ambiente. No congelador, ela pode ficar até 6 meses. Após aberta, consuma em 1 mês.

Características

Qual o sabor do tamarindo?

O tamarindo tem um sabor marcante que é ácido e adocicado ao mesmo tempo. A presença do tanino — uma substância química encontrada em sementes causa uma sensação de "travamento na boca", com um gosto marcante.

A elevada acidez se deve ao baixo pH conferido pela presença de ácidos orgânicos. Já a doçura da fruta é pelos açúcares solúveis encontrados no alimento.

Qual a melhor forma de consumir?

Não há uma melhor forma de consumir o tamarindo, mas a ideal é aquela que proporciona experiências de prazer e satisfação sensorial, aliado, claro, a uma boa nutrição, segundo avalia a engenheira de alimentos Claudilane Pontes.

A dica é incorporar a fruta em dietas diárias a partir da preparação de sucos, sorvetes, molhos de salada, chás e smoothies. É possível ainda utilizá-la em temperos de carnes e peixes.

Indicações e contraindicações

Quem tem gastrite pode consumir?

Não é indicado. Por conta do baixo pH, que consequentemente eleva a acidez da fruta, o consumo do tamarindo pode piorar a sensação de queimação e dor no estômago para quem tem gastrite.

Solta o intestino?

Sim. O tamarindo é bom para acabar com a prisão de ventre, devido à presença de fibras alimentares e alto teor de potássio, ácido málico e tartárico. Ele é usado como laxante na medicina tradicional.

Tamarindo emagrece?

Na literatura médica dos alimentos, o extrato do tamarindo apresentou efeitos positivos na regulação do metabolismo lipídico, auxiliando assim no processo de emagrecimento.

Os flavonóides e polifenóis presentes na fruta também foram relatos como agentes de redução de peso.

No entanto, é importante lembrar que nenhum alimento sozinho emagrece. É preciso aliar o consumo com uma dieta balanceada.

*Claudilane Pontes é engenheira de alimentos formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Atualmente é doutoranda na mesma área (UFC).