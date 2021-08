Seriguela: veja origem e benefícios da fruta

Fruta de árvore que pode alcançar até sete metros de altura, a seriguela (Spondias purpurea L.) possui 18 espécies, com seis delas sendo encontradas no Brasil. Ela é nativa da América Central e de fácil adaptação a climas tropicais, áridos e semiáridos.

Muito comum na região nordeste, a fruta é rica em vitamina C e fibras alimentares. O consumo pode ajudar a prevenir distúrbios intestinais e até reduzir a incidência de câncer de cólon.

O Diário do Nordeste conversou com Aline Sobreira Bezerra*, professora, nutricionista e doutora em Ciência e Tecnologia dos Alimentos para conhecer mais sobre a fruta, entender a origem, os benefícios e ainda indicações de plantio.

Como se escreve?

Uma curiosidade sobre a fruta, e que com certeza já levantou debates, é a sua grafia. Seriguela, siriguela, ceriguela ou ciriguela?

De acordo com Aline Sobreira, não existe uma forma oficialmente correta de se escrever o nome. A grafia muda conforme cada país ou região de cultivo.

A nutricionista pontua que o único ponto comum sobre a escrita é o nome científico Spondias purpurea, pertencente à família Anacardiaceae, da ordem Sapindales.

O fruto é ainda chamado de ameixa-da-espanha, cajá vermelho, ciroela, jocote e ciruela mexicana.

Benefícios

Rica em fibras alimentares e fonte de vitamina C, a seriguela é aliada contra a constipação, previne hemorroidas e contribui também no tratamento da obesidade, além de ajudar a reduzir o colesterol ruim.

O consumo da fruta ainda é benéfico na regulação da glicemia no sangue, além de diminuir risco de doenças cardiovasculares.

A fruta possui ainda uma série de nutrientes como cálcio, ferro, zinco e tiamina.

Veja alguns benefícios para a saúde:

Por ser fonte de vitamina C (ácido ascórbico), o fruto contribui no aumento da absorção e utilização do ferro não heme, combatendo a anemia ; é um cofator para enzimas envolvidas na biossíntese do colágeno, hormônios adrenais, carnitina e de neurotransmissores, participa do processo da inativação de radicais livres (como antioxidante) e contribui no processo de cicatrização tecidual.



; é um cofator para enzimas envolvidas na biossíntese do colágeno, hormônios adrenais, carnitina e de neurotransmissores, participa do processo da inativação de radicais livres (como antioxidante) e contribui no processo de cicatrização tecidual. Em relação à composição fitoquímica, estudos mostram a presença de diferentes compostos fitoquímicos nas cascas e sementes de seriguelas, entre eles flavonoides, catequinas, cumarinas, triterpenoides, esteroides, saponinas, entre outros. Os diversos compostos presentes e as propriedades nutricionais que o consumo diário oferece à saúde fazem desse fruto importante aliado da dieta.



Os compostos bioativos (compostos fenólicos) presentes no fruto são capazes de auxiliar no equilíbrio de processos oxidativos biológicos, exibindo efeitos protetores em doenças não transmissíveis, como câncer.

Como plantar a seriguela?

O plantio ideal da seriguela é por meio de estaquia — um método de propagação de arbustos, que permite a produção de um grande número de mudas com poucas matrizes.

A seriguela é vastamente encontrada nos países tropicais, desde o sul do México até o Brasil

Método mais simples e econômico, a plantação da serigueleira deve ter estacas entre 30 e 50 centímetros. Segundo o portal Vida no Campo e Agro20, a preparação da terra precisa de covas de, pelo menos, 30 cm x 30 cm.

Deve-se encher as covas com estercos curtidos e misturas de calcário com terra, deixando os produtos descansarem um mês antes da colocação das estacas.

O plantio ainda pode ser feito por meio de um vaso de grande diâmetro e com profundidade de, pelo menos, 50 centímetros.

Clima para plantio

Como é uma planta de sol pleno, o pé de seriguela deve ser bem observado para bons resultados. O plantio deve acontecer em meia sombra, onde os raios solares cheguem pela manhã.

Caso a plantação aconteça em climas secos e quentes, é preciso aguar a planta constantemente, mas sem excessos.

Quando é a época da seriguela?

A época da seriguela se inicia no fim da primavera, com colheita no nordeste do Brasil entre os meses de dezembro e março.

Segundo a professora e nutricionista Aline Sobreira, um dos maiores polos de produção da fruta é na região do Cariri cearense

O período de frutificação difere em outros países. No México, por exemplo, a produção ocorre durante todo o ano, com a variedade red mombin sendo produzida de setembro a outubro, no fim da estação chuvosa.

Qual o sabor da seriguela?

De sabor doce e agradável, a seriguela é aromática, ácida e suculenta, segundo define a nutricionista Aline Sobreira.

Origem

Originada na América Central, a seriguela atualmente é vastamente encontrada nos países tropicais, desde o sul do México até o Brasil. O pé de seriguela ainda tem ocorrência, em menor escala, em algumas regiões da África e da Ásia.

Conforme Aline Sobreira, a fruta é muito tradicional em território mexicano, desde a época da colonização europeia.

A espécie de adaptou satisfatoriamente às condições climáticas do Brasil, do Equador, da Colômbia e do Peru, por exemplo.

O que fazer com a seriguela

Pela qualidade dos frutos, é possível produzir uma série de alimentos e bebidas derivadas da seriguela. Além do suco, que pode ser feito naturalmente ou por meio da polpa, algumas variações são geleias, molhos, bebidas como licor e vinho e até sobremesas.

A nutricionista Aline Sobreira explica que a seriguela, quando madura, se torna perecível muito rápido. Para um melhor aproveitamento da fruta, é recomendado o congelamento após higienização prévia.

Suco

Para fazer o suco da seriguela natural é preciso levar as frutas com água gelada e bater no liquidificador até que seja formada uma bebida homogênea.

Há a opção de coar o líquido após o batimento, para separar o suco das sementes. Aline Sobreira comenta que o preparo da bebida pode ser realizado também com leite de soja, avelã ou arroz, a fim de incrementar o valor nutricional.

São vastas as opções de bebidas com seriguela

Licor

Lave as seriguelas e bata no liquidificador com rum, água, açúcar e gelo. Podem ser usadas ainda bebidas alcoólicas como vodca ou cachaça.

Como tirar a polpa?

A retirada da polpa de uma fruta ocorre por meio de um processo chamado despolpamento. Para realizar a despolpa da seriguela é preciso fazer uma seleção prévia, além de higienização do fruto, de modo a investigar se há possíveis detritos animais ou vegetais.

A fruta possui um sabor doce e ácido

Após essa etapa, é feito descascamento da fruta e a retirada da semente, que pode ser de forma manual, com o uso de peneiras, ou mecânica.

Com a polpa desintegrada, é preciso recolhê-la em recipientes limpos (aço inoxidável, por exemplo). O produto é então acondicionado e colocado em embalagens específicas ou então uma dosadora de quantidades para, depois, realizar o congelamento.

Indicações e contraindicações

Toda fruta precisa ser consumida em moderação. Segundo a Tabela de Composição dos Alimentos (TACO), 100 gramas de seriguela possuem cerca de 76 kcal.

Caso seja consumida em excesso, pode provocar diarreias, cólicas e cálculos renais, já que a vitamina C presente na fruta se conecta com o cálcio formando o oxalato de cálcio.

Além desses fatores, Aline Sobreira pontua que a seriguela é considerada um alimento de caloria moderada, com uma quantidade expressiva de carboidratos.

Engorda?

O exagero no consumo da fruta, assim como o de qualquer alimento. pode contribuir para o aumento de glicemia e de peso, devido ao valor calórico.

A ingestão da seriguela associada à prática de exercícios físicos regulares e ao equilíbrio na alimentação contribuem para melhora na saúde e perda de peso.

Seriguela é afrodisíaca?

De acordo com Aline Sobreira, nutricionista e doutora em Ciência e Tecnologia dos alimentos, não há evidências científicas que indicam que a seriguela tem propriedades afrodisíacas.

Gestantes podem consumir?

A seriguela não possui restrições de consumo para gestantes. Em função da variada composição nutricional e enérgica, a fruta possui diversos nutrientes muito importantes para o período gestacional, como fibras e vitamina C.

*Aline Sobreira bezerra é nutricionista, doutora em Ciência e Tecnologia dos Alimentos e Professora Adjunta do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria/RS.