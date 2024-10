Chá de casca de abacaxi: veja para que serve e como fazer

O abacaxi, fruta cítrica de nome científico Ananas comosus, é rico em fibras, vitaminas, minerais e bromelina, uma enzima digestiva e também de potencial antioxidante. No processo de decocção (fervura), parte dessas substâncias vai para o chá da fruta, o que confere a ele diversos benefícios em estudo na ciência, ressalta a nutricionista Andressa Fontes*.

Benefícios

Por conter bromelina, um grupo de enzimas do complexo proteolítico que quebra proteínas, o abacaxi e o seu chá têm o efeito de auxiliar na digestão. Por isso, a fruta é comumente servida com comidas mais gordurosas, como a feijoada.

Além disso, a substância é considerada diurética e depurativa, sendo utilizada no tratamento de hematomas e contusões.

A bromelina tem ainda um efeito expectorante e de mucosidades no sistema respiratório. Na indústria farmacêutica, há medicações com bromelina, como xaropes expectorantes. Os expectorantes caseiros também podem auxiliar no quadro de congestionamento das vias respiratórias.

Legenda: O chá tem um sabor adocicado e de ótima aceitação. Ele combina com canela Foto: Shutterstock

Segundo a especialista, pesquisas recentes avaliam o efeito antiparasitário da bromelina, como também a ação anti-inflamatória e anticancerígena. Andressa Fontes ressalta, no entanto, que esses efeitos estão sendo estudados e ainda não há uma indicação terapêutica.

Diversas pesquisas também comprovam o efeito antibacteriano dos compostos bioativos presentes no chá.

Serve para tratar infecção urinária?

O efeito diurético, por vezes, é associado ao tratamento de infecção urinária. A nutricionista salienta que a ação do chá de abacaxi é de coadjuvante, uma vez que ele possui efeito diurético e pode auxiliar nos sintomas, mas não deve substituir o tratamento medicamentoso quando recomendado por médico.

⁠Serve para ‘desinchar’ ou emagrecer?

A ação diurética ajuda no controle da pressão das artérias e na retenção de líquidos, causando uma sensação de "desinchaço", mas esse efeito é diferente de emagrecer, uma vez que o emagrecimento está associado à redução da gordura e não à perda de líquido do corpo.

"Muitas pessoas confundem perder peso com emagrecimento. É sempre importante lembrar que o efeito diurético é agudo quando se toma o chá, mas é imprescindível saber a causa: qual o motivo para retenção de líquidos? E buscar tratar a causa", esclareceu a profissional.

Andressa Fontes aconselhou ainda evitar o uso excessivo de diuréticos e ressaltou a importância de se hidratar e ter uma alimentação balanceada, com redução de alimentos processados.

Outro ponto levantado pela nutricionista é que não há dados relevantes na literatura que associem o efeito do chá com a redução de colesterol. A maior evidência científica para o controle de colesterol é através do consumo de fibras, presente na casca dos alimentos, como frutas, verduras e sementes (de abóbora, girassol, linhaça, chia).

"Quando extraímos o chá, o teor de fibra da bebida é baixo e, portanto, não tem uma ação significativa na redução do colesterol. Para esse fim, o ideal é acrescentar o consumo de sementes, psyllium, farinha de banana-verde, farinha de berinjela", sugere a nutricionista.

Como fazer o chá?

O chá da casca do abacaxi precisa ser feito pelo método de decocção (fervura).

Deve-se ferver a casca por 10 a 20 minutos para que se consiga extrair os princípios ativos do fruto.

⁠Dicas de consumo

O chá tem um sabor adocicado e de ótima aceitação. Ele combina com canela (nesse caso – decocção da casca do abacaxi e do pau de canela).

Pode ser associado com folhas, assim como os sucos, manjericão e hortelã. Nesse caso, o preparo ideal é:

Coloque a casca abacaxi para ferver na água pelo tempo sugerido de 10 a 20 min;

Em seguida, apague o fogo e adicione as folhas desejadas;

Deixe abafado por 5 min (infusão);

Pode-se associar a infusão com manjericão ou hortelã.

Outra dica é acrescentar o cravo e cardo-mariano, especiarias que também combinam com o fruto. O sabor doce do abacaxi ajuda ainda na palatabilidade de chás amargos como o verde.

*Andressa Fontes de Oliveira é nutricionista, graduada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), possui pós-graduação em nutrição clinica funcional, nutricionista esportiva funcional e fitoterapia funcional. Possui Mestrado em Nutrição e Saúde pela Uece, com pesquisa na área de alimentos funcionais e compostos bioativos. É professora de pós-graduação e sócia-proprietária de clínica em Fortaleza.