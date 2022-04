Abacaxi: conheça os benefícios e as propriedades da fruta tropical

Seja na salada de frutas, no suco ou no coquetel, o abacaxi está presente em diferentes pratos brasileiros. Tendo cultivo nativo na América do Sul, a fruta de nome científico Ananas comosus registra cerca de 150 espécies em todo mundo, segundo explica a nutricionista Vanessa Pimentel*.

Assim, apresenta variações mais doces ou ácidas a depender da plantação. O que todas possuem em comum é a propriedade antioxidante.

Além dessa propriedade positiva, o consumo regular do abacaxi proporciona diversos benefícios ao corpo humano. No mercado, a fruta pode ser encontrada in natura, conservada ou como ingredientes em receitas.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a especialista detalhou os benefícios e as propriedades do abacaxi. Além disso, explanou as dúvidas mais frequentes relacionadas à fruta.

Legenda: Fruta costuma ser utilizada em coquetel Foto: Shutterstock

Quais os benefícios do abacaxi?

Por ser uma fruta cítrica, o abacaxi possui componentes antioxidantes que auxiliam na modulação da imunidade e na saúde intestinal.

Segundo Vanessa, a fruta é um diurético natural e atua no controle da absorção de ferro no organismo. Dessa forma, uma fatia de abacaxi consumida após o almoço pode potencializar a absorção de ferro no corpo humano e contribuir na digestão.

Quais as propriedades da fruta?

O abacaxi é rico em vitaminas do complexo B e vitamina C, e é um excelente antioxidante, tendo ainda as ações anti-inflamatória, anticoagulante e antibacteriana.

Além disso, a fruta previne osteoporose por apresentar um alto teor de manganês, mineral responsável por atuar na saúde óssea.

Dúvidas frequentes

O que é ananás?

Ananás representa o nome cientifico do abacaxi. No entanto, conforme Vanessa, segue sendo o mesmo fruto, modificando apenas o local onde é produzido. O ananás é oriundo do sul do Brasil e Paraguai.

Emagrece?

Apesar de nenhum alimento ser capaz de ajudar no emagrecimento de forma isolada, sendo resultado de um conjunto de ações, a fruta é uma aliada no processo. Isso porque promove ação diurética, facilitando a diminuição da retenção de líquido que consequentemente reflete na balança.

Legenda: Suco de abacaxi ajuda a soltar o intestino Foto: Shutterstock

O abacaxi com leite faz mal?

Não. O abacaxi deve ser evitado para pessoas que sofrem de gastrite ou refluxo gastroesofágico, por ser uma fruta ácida. No entanto, não existe nenhuma evidência científica que comprove qualquer dano da junção de leite com abacaxi.

A fruta solta o intestino?

Sim. Isso porque o abacaxi possui o composto ativo "bromelina", que é uma enzima digestiva com a finalidade de facilitar o trânsito intestinal. Também possui fibras na sua composição.

É bom para a gripe?

Sim. A fruta é fonte de vitamina C e pode ser utilizado para aumentar a imunidade. Em casos de gripe, pode ser utilizado em meio ao tratamento, já que o abacaxi tem possuindo ação expectorante.

*Vanessa Pimentel é nutricionista formada pela Estácio de Sá e pós-graduada em nutrição aplicada ao esporte pelo Instituto Viver de Ensino Saúde e Performance (Ivesp)