Frango ao molho de abacaxi: aprenda a fazer o prato

Limpe o frango, retire toda pele. Faça cortes profundos nos pedaços do frango para o tempero penetrar. Tempere com o suco de limão, os dentes de alho, sal, cominho, e o colorau, deixe pegar tempero por 20 minutos.

2

Na sequência retire o frango, coloque em um refratário e misture a maionese com o creme de cebola. Passe toda mistura nos pedaços do frango e polvilhe com o caldo de frango em pó.