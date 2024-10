Saiba quais alimentos e chás podem piorar dor de cabeça e quais aliviam

A dor de cabeça é uma doença neurológica crônica, caracterizada por dor latejante na região do crânio, variando entre leve a intensa e podendo durar dias. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, cerca de 140 milhões de brasileiros sofrem com a condição, causada por fatores genéticos, ou seja, cada indivíduo nasce com a predisposição ao problema. Apesar da origem gênica, agentes relacionados ao estilo de vida, como, por exemplo, a alimentação, podem desencadear crises.

A nutricionista Mirella Sales explica que diversos estudos científicos comprovam a relação direta entre episódios de enxaqueca e a dieta de pacientes, indicando que nutrientes e substâncias presentes nos alimentos podem influenciar na prevenção e no surgimento da dor. Longas horas em jejum e consumo insuficiente de água também possuem ligação com a cefaleia.

Dietas ricas em magnésio ômega 3 e fibras podem ajudar a prevenir enxaquecas ou reduzir a sua intensidade. Por outro lado, alimentos ricos em tiramina, glutamato monossódico, cafeína e adoçantes artificiais podem atuar como gatilhos para algumas pessoas. Além disso, a desidratação também está associada ao aumento na frequência das crises." Mirella Sales Nutricionista

Alimentos que causam enxaqueca

A especialista detalha que podem ser causadores de crises de dor de cabeça produtos ricos em tiramina, tipo de amina biogênica comum em alimentos fermentados e estudada pela capacidade tóxica ao organismo. Ela está presente em itens como bebidas alcoólicas e derivados de leite fermentados, além de carnes processadas.

Outra substância destacada pela nutricionista é o glutamato monossódico, também conhecido pela sigla MSG, que é um aminoácido muito utilizado pela indústria como realçador de sabor em alimentos comerciais, como salgadinhos, molhos e até mesmo adoçantes, às vezes pode ainda ser usado como substituto ao sal de cozinha.

Produtos ricos em cafeína também podem desencadear quadros de enxaqueca. Mirella Sales explica que tanto ela quanto os elementos citados anteriormente possuem um efeito em comum: a possibilidade de alterar a pressão arterial e provocar uma resposta neurológica, resultando em dores intensas.

Durante as fases de crise, é importante reduzir ao máximo o consumo desses alimentos que podem ser potenciais gatilhos. Fazer a troca pelos que ajudam no relaxamento é o ideal, como, por exemplo, o chá de camomila ." Mirella Sales Nutricionista

Lista de alimentos que causam dor de cabeça

queijos envelhecidos — devido à concentração de tiramina;

— devido à concentração de tiramina; chocolate e bebidas ricas em cafeína, como café, chá e refrigerantes ;

e bebidas ricas em cafeína, como e ; embutidos, como salame, presunto, linguiça, mortadela e salsicha ;

; alimentos ricos em glutamato monossódico ;

; adoçantes artificiais ;

; bebidas alcoólicas, como vinhos.

Fruta que desencadeia enxaqueca

A melancia também pode ser um alimento que causa crises de dor de cabeça, descobriu uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR).

O estudo, publicado ano passado pela revista Headache Medicine, especializada na temática, demonstrou que o alimento natural é rico em citrulina, que ativa a via da L-arginina-óxido nítrico, atuando na fisiopatologia da enxaqueca.

Hábitos que provocam cefaleia

Longas horas de jejum também contribuem para quadros de dor de cabeça, alerta a nutricionista. Grandes intervalos sem comida causam queda dos níveis de açúcar no sangue, levando a episódios de hipoglicemia, que estimulam a liberação de hormônios como o cortisol, estressando, assim, o cérebro e provocando cefaleia. "A desidratação que pode ocorrer durante o jejum prolongado também pode ser um gatilho para enxaquecas", acrescenta.

"É essencial manter uma rotina de sono adequada, evitando tanto a privação quanto o excesso de sono. Evite pular refeições, hidrate-se adequadamente e reduza o consumo de álcool e cafeína. Praticar atividade física regularmente, além de possuir um potencial anti-inflamatório, ajuda a reduzir o estresse, um dos principais gatilhos para dor de cabeça. Evitar exposições prolongadas a luzes fortes ou ruídos altos pode reduzir a incidência de crises, especialmente para aqueles que têm enxaquecas sensíveis a estímulos externos", complementa.

Alimentos que previnem e aliviam dor de cabeça

Além de manter um estilo de vida saudável, com prática regular de exercícios físicos e consumo adequado de água, a especialista explica que adicionar os seguintes alimentos à dieta pode auxiliar a prevenir e a aliviar episódios de enxaqueca. São eles:

Espinafre, abacate, sementes de abóbora e amêndoas , pois são ricos em magnésio, mineral que ajuda na função neuromuscular, relaxando os vasos sanguíneos. A indicação é que sejam consumidos diariamente;

, pois são ricos em magnésio, mineral que ajuda na função neuromuscular, relaxando os vasos sanguíneos. A indicação é que sejam consumidos diariamente; Salmão, azeite e sementes de chia , itens que possuem ômega 3, que é um tipo de gordura com propriedades anti-inflamatórias que reduzem a frequência e a intensidade das crises. O recomendado é integrá-los a dieta de 2 a 3 vezes por semana;

, itens que possuem ômega 3, que é um tipo de gordura com propriedades anti-inflamatórias que reduzem a frequência e a intensidade das crises. O recomendado é integrá-los a dieta de 2 a 3 vezes por semana; Grãos integrais, frutas e legumes, por serem alimentos ricos em fibras, equilibram os níveis de açúcar no sangue, prevenindo episódios relacionadas à hipoglicemia, e devem ser ingeridos diariamente.

Chás para dor de cabeça

A nutricionista ainda destaca que infusões como a de gengibre, que é um excelente anti-inflamatório, reduzem a intensidade e a frequência das dores, além de aliviar náuseas associadas. O chá de camomila, que tem função calmante, também ajuda a relaxar, aliviando o estresse e as dores. Chá de hortelã é outra opção, ao contribuir para aliviar o problema ao reduzir as dores causadas por tensão muscular.

Abaixo, Mirella Sales também ensina o passo a passo para outra opção de bebida:

Chá Xô-Enxaqueca

Ingredientes

1 pedaço pequeno de gengibre (cerca de 2 cm), descascado e fatiado;

1 colher de sopa de flores secas de camomila (ou 1 sachê de chá);

5 a 6 folhas de hortelã frescas (ou 1 sachê de chá de hortelã);

500 ml de água.

Modo de preparo