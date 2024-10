Aneel muda bandeira tarifária para amarela em novembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (25), que as contas de energias ficarão mais baratas após a mudança da bandeira tarifária de vermelha 2 para a amarela. A atualização passará a valer em novembro e ocorre em decorrência do aumento do volume de chuvas.

Conforme comunicado da Aneel, "a cobrança passa dos R$ 7,877 cobrados na bandeira vermelha, patamar 2, a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, para R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos".

De abril de 2022 até julho de 2024, a bandeira tarifária de energia estava verde no Brasil. De agosto a outubro, a bandeira estava vermelha, variando do patamar 1 e 2.

O único estado no Brasil não contemplado com o tarifa é Roraima, pois a federação está fora do sistema interligado.

Embora tenha ocorrido melhora na geração de energia no Brasil, as previsões de chuvas continuam abaixo da média esperada, o que indica uma necessidade de geração termelétrica complementar para atender os consumidores.

Veja também Negócios Tupperware, famosa pelas embalagens de plástico, anuncia novos donos e pode reverter falência Negócios Hidrômetros, bombonas, motos e caminhões: Cagece realiza leilão de bens na próxima quinta (31)

Sistema de bandeiras tarifárias de energia

Sandoval Feitosa, diretor-geral da Aneel, destacou a importância da organização tarifária da conta de energia. "O sistema de bandeiras se consolidou no Brasil como uma forma democrática do setor elétrico dialogar com a sociedade sobre o consumo eficiente e o custo da energia", analisou.

O Sistema de Bandeiras Tarifárias iniciou em 2015, sendo criado para informar aos consumidores os custos variáveis da geração de energia. Antes, o repasse tarifário ocorria anualmente, após correção da taxa Selic.

O que significa cada cor e quanto custa?