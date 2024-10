Hidrômetros, bombonas, motos e caminhões: Cagece realiza leilão de bens na próxima quinta (31)

No próximo dia 31 de outubro, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realiza um leilão virtual de bens que não têm mais serventia à empresa. Entre os itens, estão hidrômetros, bombonas (galões que transportam e armazenam resíduos), geradores de energia e até caminhões.

Os materiais eram parte da manutenção e operação dos sistemas da Cagece. Equipamentos de informática e ar-condicionados também estão entre os bens do leilão.

Entre os valores iniciais, há itens com preços entre R$ 100 e quase R$ 300 mil. No entanto, há também objetos entre R$ 200 e R$ 600, por exemplo.

Todos os bens estão disponíveis para visitação entre 28 e 30 de outubro, de 08h às 11h e 13h às 16h, na sede da Cagece na rua Hilda Chavante, 1900, bairo Pici. A visita deve ser previamente agenda junto ao escritório do leiloeiro responsável.

Como participar do leilão?

Podem participar pessoas física e jurídicas que realizem cadastro prévio no site o Montenegro Leilões. Depois do cadastro, em 72 horas o interessado recebe a aptidão ao evento.

Pessoas físicas devem cadastrar Carteira de Identidade, CPF e comprovante de endereço. Já as jurídicas, precisam do CNPJ, do Contrato Social e a última alteração ou Declaração de Firma Individual, da Carteira de Identidade, do CPF do representante legal e do comprovante de endereço da empresa.