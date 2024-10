João Rebello, ex-ator mirim da TV Globo e sobrinho de Jorge Fernando, é assassinado na Bahia

O ex-ator mirim João Rebello, sobrinho do diretor Jorge Fernando (falecido em 2019), morreu aos 45 anos, na noite dessa quinta-feira (24), após ser atingindo por diversos disparos de arma de fogo no Centro de Trancoso, famoso distrito turístico de Porto Seguro, na Bahia. Na TV Globo, ele atuou em novelas como "Vamp" (1991) e "Bebê a Bordo" (1988), esta atualmente é reexibida no canal por assinatura Viva, segundo a revista Quem.

A Polícia Civil detalhou ao portal Radar News que o homem, também conhecido como DJ Vunje, estava no próprio carro quando foi atingindo pelos tiros, próximo à Praça da Independência. Não há informações se o veículo estava em movimento no momento do crime.

Atualmente atuando como DJ e produtor, o artista possui a dramaturgia no sangue, pois era filho da atriz e diretora Maria Rabello e irmão da também atriz Maria Carol Rebello, além de sobrinho de Jorge Fernando (falecido em 2019), profissional que dirigiu novelas como "Chocolate com Pimenta" (2003) e "Êta Mundo Bom!" (2016).

Testemunhas relataram que um indivíduo em uma motocicleta teria sido o autor dos disparos contra João Rebello. As autoridades investigam o caso e apuram a identidade do suspeito. Até o início da manhã desta sexta-feira (25), ninguém foi preso.

Na televisão, João Rebello atuou principalmente em novelas da TV Globo, como "Vamp" (1991), "Deus nos Acuda" (1992), "Cambalacho" (1986) e "Bebê a Bordo" (1988), nesta última, que atualmente é reexibida pelo Viva, interpretou Juninho, criança maltratada pelos pais.

Ele estava afastado das produções televisivas desde “Zazá” (1997). No entanto, em 2013, fez uma participação no programa de humor "Divertics", também da TV Globo.