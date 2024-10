'A Substância', terror com Demi Moore, ganha data para chegar a streaming; saiba onde assistir

Um dos mais aclamados títulos de terror do ano, "A Substância" ganhou data para chegar no streaming. O filme protagonizado pela veterana Demi Moore chega com exclusividade à plataforma Mubi no dia 31 de outubro, em comemoração ao "Dia das Bruxas".

Dirigido pela francesa Coralie Fargeat, "A Substância" começou a ganhar a atenção dos amantes de terror no início do ano, quando o filme foi exibido no Festival de Cannes e ganhou o prêmio de Melhor Roteiro. No Brasil, a estreia aconteceu no dia 19 de setembro, onde foi bem recebido.

O site agregador de críticas Rotten Tomatoes mostra que o filme tem 91% de aprovação dos críticos e 79% do público. Já o site iMDB deu nota 7,6 de 10.

O longa acompanha o drama de Elisabeth Sparkle (Moore), uma atriz de sucesso, mas que observa seus dias de glória sendo deixados para trás. Para retomar a fama, ela decide passar por um procedimento científico que clona o seu corpo, mas a partir de uma versão mais jovem, interpretado por Margaret Qualley.

Elizabeth passa então a questionar a própria sanidade ao precisar coexistir consigo mesma, enquanto navega pelos desafios da busca incansável pelo sucesso e da dupla identidade.

Além de Moore e Qualley, o elenco de “A Substância” também conta com Dennis Quaid, de “Operação Cúpido” (1998), e Hugo Diego Garcia, de “Tony” (2018).