Lula passa por nova bateria de exames após ferir cabeça em acidente doméstico

Seis dias após sofrer um acidente doméstico e bater a cabeça, o presidente Lula (PT) passa por uma nova rodada de exames na manhã desta sexta-feira (25), no Hospital Sírio-Libanês em Brasília.

O político de 78 anos chegou à unidade de saúde por volta das 9h, antes de seguir para o Palácio do Planalto, detalhou o jornal Folha de S. Paulo.

Segundo a agenda do mandatário, ele participa, nesta sexta, do primeiro evento presencial desde que caiu em seu banheiro, no último sábado (19). Ele deve comparecer à cerimônia de assinatura do acordo para indenizar as vítimas da tragédia de Mariana, registrada em 2015 no município mineiro.

No início desta semana, terça-feira (22), Lula já havia sido submetido a exames, entre ele uma tomografia, para avaliar o seu estado de saúde. No boletim divulgado pelo Sírio-Libanês na época, o quadro dele era estável e o petista estava "apto a exercer a sua rotina de trabalho".

Queda no banheiro

O presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada no final da tarde do último sábado, após retornar da cidade de São Paulo, onde participou de uma live com o candidato do PSOL à prefeitura, Guilherme Boulos. Na ocasião, conforme O Globo, ele estava sentado num banco quando escorregou, batendo a cabeça no chão.

O presidente foi levado à unidade do Sírio na capital federal, onde deu entrada com um "ferimento corto-contuso em região occipital", ou seja, um corte na região da nuca. Ele foi tratado e levou três pontos no local. Depois do atendimento médico, o presidente foi liberado para retornar ao Alvorada.

"Após avaliação da equipe médica, foi orientado evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, aos cuidados do Prof. Dr Roberto Kalil Filho e Dra Ana Helena Germoglio", informa o boletim do Sírio-Libanês.

No domingo (20), o político retornou ao Sírio-Libanês para novos exames. Foi quando os médicos orientaram o presidente a cancelar a longa viagem de avião para a Rússia.

Na segunda-feira (21), o petista despachou do Palácio da Alvorada e cumpriu agendas de trabalho. Pela manhã, ele recebeu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o Assessor-Chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, Celso Amorim, o Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Marcola, e o Chefe do Gabinete Adjunto de Agenda do GPPR, Oswaldo Malatesta.

Já na tarde, ele se reuniu com os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, e o Advogado-Geral da União, Jorge Messias.