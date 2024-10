Após acidente doméstico, Lula participará da Cúpula do Brics por videoconferência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência após sofrer acidente doméstico no último sábado (19). Lula estava sentado em um banco, escorregou, caiu e bateu a cabeça, precisando levar cinco pontos na região da nuca.

A viagem para a Rússia, onde acontecerá a Cúpula do Brics, estava marcada para ocorrer na tarde de domingo (20), mas a equipe médica do presidente avaliou que o cancelamento da ida ao país e, consequentemente, o repouso, seriam as medidas mais recomendadas no momento.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a Cúpula dos Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração. O presidente irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto", disse nota oficial do Governo publicada no domingo (20).

Acidente doméstico

A queda ocorreu após retorno de Lula a Brasília. O presidente estava em São Paulo no sábado (19) para engajar em atividades da campanha de Guilherme Boulos, mas teve alguns compromissos cancelados por conta da chuva.

Após o acidente, ele foi levado para o Hospital Sírio Libanês em Brasília, foi atendido na emergência e liberado logo em seguida. Exames conduzidos no presidente não indicaram motivo para internação e apenas cinco pontos foram realizados.

Boletim médico aponta que Lula teve um "ferimento corto-contuso em região occipital", expressão que significa um corte na parte de trás da cabeça. O osso occipital, que está localizado nessa região, se articula com a coluna vertebral, e o lobo occipital, que fica na parte posterior do cérebro.

Segundo o jornal O Globo, pessoas próximas que um exame de ressonância mostrou um pequeno sangramento, sintoma de uma leve concussão, mas nada grave. Médicos apontam que Lula está bem, mas a observação foi recomendada nas primeiras 72 horas.