Chá de carqueja: para que serve, benefícios e como fazer

O chá de carqueja, que é uma planta medicinal da espécie Bachharis trimera, traz uma série de benefícios para o organismo. Além de fortalecer o sistema imunológico, as propriedades de ação diurética contida na carqueja auxiliam no processo de emagrecimento.

Para fazer a bebida, é preciso utilizar as hastes da carqueja. O consumo, de acordo com a nutricionista esportiva e especialista em nutrição do metabolismo Sueli Oliveira*, não tem muitas restrições, mas é preciso ter parcimônia no consumo.

"Só não é indicado ser consumido por períodos prolongados pois há o risco de toxicidade. Não existe um estudo que diga o tempo exato", explica Oliveira.

Para que serve o chá de carqueja?

O chá de carqueja é muito utilizado como remédio caseiro para equilibrar o colesterol, regular os níveis de açúcar no sangue, além de ajudar a fortalecer as defesas do corpo humano.

Legenda: A carqueja é uma planta medicinal da espécie Bachharis trimera Foto: Shutterstock

Benefícios da carqueja em chá:

Controla a pressão arterial

Diminui os níveis de açúcar no sangue

Fortalece o sistema imunológico

Tem ação anti-inflamatória

Tem ação diurética

Melhora o funcionamento do fígado

Diminui o colesterol ruim

Ajuda no tratamento da gastrite

Ajuda a emagrecer

Ajuda a emagrecer?

Assim como o chá-verde, um dos principais aliados para quem quer perder alguns quilos é o chá de carqueja.

Ele ajuda a emagrecer, mas segundo a nutricionista Sueli Oliveira, é necessário unir o chá com dieta e atividade física.

Isso se deve porque a carqueja tem ação diurética, auxiliando nos processos de emagrecimento por meio do aumento da retenção de líquidos.

Melhora na diabetes e hipertensão

A infusão da carqueja é indicada para quem tem problemas como diabetes, pois proporciona a redução dos níveis de glicose na corrente sanguínea. O chá ainda beneficia pessoas que sofrem com hipertensão.

A bebida controla a pressão arterial, além de ser rica em antioxidantes, diminuindo o colesterol ruim no sangue. Além disso, auxilia no melhor funcionamento do sistema cardiovascular.

Contraindicações do chá de carqueja

Apesar de ser um bom aliado contra a hipertensão ou a diabetes, como citado pela nutricionista esportiva Sueli Oliveira, a contraindicação começa quando se consome em excesso.

Legenda: A carqueja auxilia pessoas com problemas como hipertensão e diabetes Foto: Shutterstock

"É necessário ser utilizado com cautela por pessoas com hipertensão ou diabetes, pois, pode aumentar o efeito dos medicamentos ou causar efeitos colaterais", avalia a profissional de nutrição metabolismo.

Quantidades excessivas da bebida podem ainda causar aumento da pressão arterial. O acompanhamento médico é essencial para pessoas com comorbidades.

"É melhor ter um acompanhamento de um profissional, pois, pode causar efeitos colaterais caso seja tomado de forma errada. Por exemplo, quem toma remédios para hipertensão, o chá de carqueja pode aumentar o efeito desses. Então nesse caso é melhor evitá-lo", pontua Sueli Oliveira.

Grávidas podem tomar?

O chá de carqueja não pode ser consumido por grávidas. Ele pode causar o aumento de contrações uterinas, o que pode causar aborto.

Mães que estão amamentando também não podem tomar o chá, pois há risco de efeitos colaterais na saúde do bebê. Este é o mesmo motivo pelo qual a infusão também não é recomendada a crianças, de acordo com Sueli Oliveira.

Como fazer o chá de carqueja?

O chá de carqueja é feito das hastes da planta. É necessário colocá-las em água fervente e deixar em infusão por 10 minutos. Depois é só coar e beber ao longo dia (em doses moderadas).

Ingredientes:

2 colheres de sopa de hastes de carqueja

1 litro de água

*Sueli Oliveira é nutricionista esportiva com especialização em nutrição do metabolismo e fisiologia do exercício com foco em emagrecimento, performance no esporte e reeducação alimentar. Instagram: @sueli_oliveiranutri)