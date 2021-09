Valeriana: o que é, benefícios e quem não pode tomar

Dificuldades para dormir, episódios de ansiedade e síndrome pré-menstrual (TPM) são alguns dos transtornos que a valeriana pode combater. Ela é um fitoterápico originado da planta medicinal de nome científico Valeriana officinalis L., que age no Sistema Nervoso Central (SNC) e pode auxiliar no tratamento de diversas doenças.

O que é

A valeriana é uma planta medicinal , chamada Valeriana officinalis L, da família da Caprifoliaceae, comumente usada pelo efeito terapêutico no tratamento de distúrbios do sono e transtorno de ansiedade generalizada. A parte utilizada da planta para se obter a substância benéfica é a raiz .

Para que serve

O produto possui efeitos sedativo moderado e hipnótico, que promovem uma ação depressora do Sistema Nervoso Central, desencadeando atividades ansiolítica, espasmolítica e relaxante muscular.

Estudos experimentais indicam que um componente da valeriana, o ácido valerênico, reduz a taxa de degradação do ácido gama-aminobutírico (GABA), neurotransmissor inibitório do SNC. Assim, o possível aumento na concentração de GABA no cérebro após a administração do fitoterápico promove a ação sedativa, moduladora de comportamentos agressivos e ansiosos, além da sensação de relaxamento e redução da impulsividade.