Carambola: veja benefícios e quem não pode comer

Com um formato lúdico de estrela – em inglês, a forma lhe rendeu o nome de fruta-estrela – e cor amarela, a carambola é uma fruta cítrica comum no Brasil. A lembrança do sabor doce e meio ácido e textura fibrosa pode provocar salivação em quem gosta de consumir o fruto.

Originada da caramboleira, Averrhoa Carambola, árvore de pequeno porte nativa da Índia, pertence à família das Oxalidaceae e possui flores purpúreas. A fruta possui baixo teor calórico, é rica em vitamina C e fibras.

Benefícios

A carambola é rica em antioxidantes naturais, como vitamina C, β-caroteno e ácido gálico e é uma fonte de magnésio, ferro, zinco, manganês, potássio e fósforo. Além dos elevados valores nutricionais, ela ainda contém grandes quantidades de fibras e possui baixo teor calóricos. Segundo a nutricionista Bruna Navarro*, em cada 100g da fruta contém cerca de 30 quilocalorias.

O fruto da carambola é comumente usado na medicina aiurveda (ayurveda) – filosofia médica oriental que foi de desenvolvida no subcontinente indiano há milhares de anos –, além da medicina tradicional chinesa (MTC), para tratar febre, tosse, diarreia, dor de cabeça crônica, doenças inflamatórias da pele (eczema) e infecções fúngicas da pele.

A carambola possui propriedades que auxiliam na saúde e prevenção e tratamento de doenças, segundo a nutricionista. A profissional lista alguns dos efeitos positivos do consumo da fruta:

Antioxidante: combate os radicais livre e previne o surgimento de doenças crônicas como o câncer, além de atuar no envelhecimento precoce.

Hipoglicêmico: contribuindo para o controle do nível de açúcar no sangue;

Hipotensor: combate e regula a pressão sanguínea, auxiliando pessoas com hipertensão arterial;

Hipocolesterolêmico: ajudam a manter os níveis de colesterol saudáveis;

Antitumorais: previne a formação de tumores e de alguns tipos cânceres.

Anti-inflamatório e anti-infeccioso: agem contra inflamações do organismo e doenças infecciosas.

Carambola faz mal?

Comer a fruta sem moderação e por alguns grupos de pessoas pode sim fazer mal, devido à possibilidade de intoxicação causada pelo alimento. Segundo a nutricionista, existem muitos relatos de toxicidade descritos após o consumo da fruta.

No entanto, conforme explica Navarro, as evidências sobre os vários mecanismos de toxicidade da carambola foram postuladas baseadas em estudos com animais.

Por que é tóxica? Legenda: Conforme a nutricionista, a ingestão da carambola deve ser moderada e nunca por longo prazo Foto: Shutterstock

Conforme a especialista, a caramboxina e o oxalato são os principais compostos estruturais que causam a toxicidade da carambola. Entre as queixas mais comuns dos efeitos nocivos estão, principalmente, as relacionadas à nefrotoxicidade – substâncias que prejudicam o funcionamento dos rins – e neurotoxicidade – efeito adverso neurológico, como confusão mental.

A nutricionista esclarece que a toxicidade da fruta é relacionada tanto com o consumo único, quanto com a ingestão de longo prazo. Por exemplo, o consumo de cinco a seis unidades do fruto todos os meses durante 2 a 3 anos e o consumo de uma carambola por dia durante um ano foram relatados como causadores de toxicidade.

No entanto, não há um consenso sobre qual é a dose em que a fruta pode se tornar tóxica. Vários relatórios clínicos sugerem que a dose tóxica pode variar dependendo de vários fatores, como algumas doenças, níveis de hidratação no momento da ingestão, consumo com o estômago vazio e a concentração de oxalato no extrato de carambola.

Segundo a especialista, mais estudos são necessários para caracterizar os mecanismos de absorção, metabolismo e excreção de moléculas tóxicas na carambola em humanos saudáveis e indivíduos com insuficiência renal preexistente. Portanto, a questão sobre a dose benéfica da carambola e a dose em que ela pode se tornar tóxica permanece sem resposta.

Quem não pode comer

Pessoas que não estão saudáveis não devem consumir o fruto cítrico. Principalmente portadores de patologia como doença renal crônica, gastroenteropatias, pancreatite crônica, entre outros.

Porém, Navarro esclarece que as associações entre esses fatores e a toxicidade em humanos ainda precisa de avaliação adicional, visto que a dose tóxica da carambola parece multifatorial. Uma predisposição genética para toxicidade também pode ser considerada.

Faz mal para os rins?

Sim, a carambola é um alimento que pode causar problemas aos rins, direto ou indiretamente, devido à característica de nefrotoxicidade da caramboxina. Por não conseguir realizar a filtração sanguínea com eficiência, portadores de nefropatias não conseguem eliminar a substância nociva do organismo.

Logo, o consumo da fruta por pessoas que possuem um histórico de patologias relacionadas aos rins não é indicado, pois, pode causar inclusive o óbito do paciente.

Faz mal para diabetes? Legenda: Pessoas que não estão saudáveis não devem consumir o fruto cítrico Foto: Shutterstock

Segundo a nutricionista, diabéticos podem comer carambola, pois a fruta é rica em fibras, contribuindo positivamente para homeostase da glicose, o que inibe a atividade da α-amilase e atrasa a liberação do açúcar.

Grávida pode comer?

Sim, conforme Navarro, gestantes podem consumir o alimento. No entanto, assim como para outra pessoa saudável, é necessário comer o fruto da caramboleira moderadamente e evitando a ingestão durante um logo prazo.

Como comer carambola

A fruta pode ser consumida in natura, ou em derivados, como em doces, sucos e bolos. Ao ser comida crua, com ou sem casca, pode ser cortada em pedaços que, ao depender do corte, formam estrelas, ou levada direto à boca. Como qualquer alimento consumido cru, é necessário que a casca seja bem lavada antes.

Como fazer suco de carambola Legenda: A fruta pode ser consumida in natura, ou em derivados, como em doces, sucos e bolos Foto: Shutterstock

Ingredientes:

2 unidades de carambolas maduras;

1 colher de chá de gengibre ralado;

250 ml de água;

açúcar ou adoçante a gosto;

Modo de Preparo:

Lave bem as carambolas e retire as sementes;

Bata no liquidificador, coe e sirva em seguida.

Geleia de carambola

Ingredientes:

1 kg de carambolas;

1 e 1⁄2 xícara de açúcar (aproximadamente);

1 canela em rama;

3 rodelas finas de gengibre sem casca.

Modo de fazer:

Higienize as carambolas, retire as pontinhas e partes que possam estar escurecidas;

Corte as carambolas em finas estrelinhas, quanto mais finas melhor. Coloque-as em uma panela, polvilhe uma xícara de açúcar, misture e, assim que levantar fervura, cozinhe com a panela tampada por 20 minutos em fogo baixo e mexendo de vez em quando;

Nessa etapa a carambola terá liberado bastante água, então acrescente a canela, o gengibre e continue o cozimento com a panela aberta para começar a secar o excesso de líquido;

Experimente e coloque o restante de açúcar, se necessário, o que deve variar conforme a acidez de cada fruta;

Cozinhe até que a fruta esteja bem macia, desmanchando, mas ainda com pedaços. A cor do fruto começará a escurecer, ficando com uma cor de caramelo claro;

Quando atingir o ponto, descarte o gengibre e a canela e envase a geleia ainda quente em vidros devidamente esterilizados;

Sirva a geleia de carambola acompanhada por um café, um pãozinho caseiro e queijos.

Como fazer doce de carambola

Ingredientes:

30 carambolas;

1⁄2 kg de açúcar;

1⁄2 litro de água;

Cravo e canela a gosto.

Modo de preparo:

Corte a carambola em formato de estrelinhas (fatias);

Leve ao fogo a fruta com o restante dos ingredientes;

Deixe ferver em fogo baixo por 30 a 40 minutos;

Retire do fogo, deixe esfriar e sirva. *Bruna Navarro é nutricionista formada pela Universidade de Fortaleza (Unifor), pós-graduada em Fitoterapia, Nutrição Clínica Funcional, ambas pela VP, e especialista em Nutrição Clínica e Estética pelo iPGS.